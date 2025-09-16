Düsseldorf (ots) -"Mein Euro bekämpft Hunger - Und Deiner?!" titelt die auffällig, plakative Kampagne, die aktuell in ganz Deutschland sichtbar ist. "Die Idee ist simpel" erklärt die berühmte Stifterin und UNESCO-Sonderbotschafterin, "in den aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten ist die Spendenbereitschaft deutlich gesunken - verständlicherweise. Aber nur ein einziger Euro - den können wir alle verkraften."Rainer Calmund als authentisches Gesicht der KampagneMit Rainer Calmund hat die Kampagne ein prominentes Sprachrohr gefunden. "Macht mit - es geht ganz einfach". Mit diesem Call-2-Action wirbt der wahrscheinlich sympathischste Deutsche im TV-Spot.Gestaltung und Idee: Rheinschurken aus Düsseldorf"Als Ute mir von dieser Idee berichtete war ich sofort Feuer und Flamme - meine Senior Art Direktorin und Prokuristin Katharina Schmidt hat die Kampagne höchstpersönlich entwickelt. Es ist selbstverständlich, dass wir uns ehrenamtlich engagieren - wo wir helfen können, tun wir es". So Jeannine Halene, CEO der Rheinschurken. Die Kampagne umfasst drei Motive, die thematisch die jeweiligen Spendenprojekte abbilden. Auffällige Typografie, plakative Farbflächen und das kreativ eingebundene Euro-Symbol als wiederkehrendes Gestaltungselement sorgen für hohe Wiedererkennbarkeit - sowohl in OOH als auch in digitalen Medien. Besonderer Wert wurde dabei darauf gelegt, sich bewusst von den klassischen Bild- und Sprachwelten vieler Hilfsorganisationen zu unterscheiden. Die Gestaltung setzt nicht auf Betroffenheit, sondern auf Klarheit, Einfachheit und Aktivierung. Zur Kampagnen-Landingpage: meineuro-zaehlt.deVor dem Motiv in Düsseldorf: Katharina Schmidt,Senior Art Directorin & Prokuristin, Rheinschurken GmbHWeitere UnterstützerDa die Idee in Düsseldorf geboren wurde, wundert es nicht, dass sich sofort weitere Unterstützer gefunden haben. Ströer Media stellt für diesen guten Zweck deutschlandweit diverse Flächen zur Verfügung. Die Filmproduktion erfolgte in Zusammenarbeit mit cream digital pictures und make it done. Außerdem engagierten sich Hotel KÖ 59, BVMW und Professional Eventers. Letztere ist bereits seit vielen Jahren mit allen Aktionen der YOU-Stiftung verbunden. "Ich freue mich, dass wir es gemeinsam geschafft haben, das Thema Spenden neu zu denken", sagt Sascha Prochaska, der im Übrigen auch die berühmten Charity-Galas organisierte.Über die YOU-Stiftung - Bildung für Kinder in NotDie YOU-Stiftung - Bildung für Kinder in Not, ist eine Initiative der UNESCO Sonderbotschafterin Dr. h.c. Ute-Henriette Ohoven, die sich weltweit für Bildung für die Ärmsten einsetzt. Die YOU-Stiftung fördert und realisiert weltweit Programme und Projekte, die darauf zielen, einen messbaren Mehrwert (YOU-WIN-4) für die Begünstigten, die Länder, unsere Geber:innen und die damit verbundenen SDGs zu schaffen. Das Ziel ist immer das Resultat (OUTCOME) und die langfristige Wirkung (IMPACT). Durch soziale Investitionen leisten wir HILFE ZUR SELBSTHILFE. Alle Projekte zielen darauf ab, die lokalen Bedingungen langfristig zu verbessern. Die Projektentwicklung ist partizipativ und wird so durchgeführt, dass sie sich entweder selbst trägt oder von den zuständigen Ministerien, Gemeinden oder Interessengruppen übernommen wird, um Nachhaltigkeit bestmöglich zu gewährleisten = "Ownership Feeling". YOU setzt sich dafür ein, um durch Selbstorganisation einen verbesserten Wirkungsgrad und multiplikative Veränderungen hervorzurufen.Mehr unter: www.you-stiftung.deÜber die RheinschurkenDie Kreativagentur Rheinschurken (ehem. FanFactory) wurde 2011 von der Diplom-Kauffrau und E-Business- Spezialistin Jeannine Halene gegründet. Als erfolgreiche Unternehmerin steht sie auch heute noch an der Spitze des Unternehmens als Geschäftsführerin. 2015 schrieb Jeannine Halene gemeinsam mit Erfolgscoach Hermann Scherer mit "Marketing - Jenseits vom Mittelmaß" einen Bestseller. Das erfolgreiche Marketing- Buch wurde in mehrere Sprachen übersetzt und erfreut sich auch im asiatischen Raum großer Beliebtheit.Das Team besteht aktuell aus 8 festen und vielen freien Mitarbeitern. Auf der Kundenliste der Düsseldorfer Kreativagentur stehen Namen wie Sparkasse, Deichmann, Douglas, Maserati oder die RheinLand Versicherungsgruppe.Die Agentur ist in Düsseldorf u.a. auch für ihr gesellschaftliches Engagement bekannt. So machten die Rheinschurken in der Vergangenheit u.a. mit der Standort-Kampagne für die Stadt Langenfeld als auch mit der kreativen Spenden-Aktion "Sprayen für einen guten Zweck" zur Wiederaufforstung in Düsseldorf nach Sturm "Ela" sowie der Corona-Initiative kunstfutter (kunstfutter.net) auf sich aufmerksam. Jeannine Halene ist Mitinitiatorin des Düsseldorfer Ladies Talk Formats zusammen mit Anja Katharina Bezold und Michaela Rentmeister. 