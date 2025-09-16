Für viele Student:innen gehören Tools wie ChatGPT längst zum Alltag. Aber könnten sie auch ganze Kurse entwickeln? In einem Selbstexperiment hat ein Dozent seinen Job von einem KI-Agenten übernehmen lassen. Was passiert, wenn ein Universitätsprofessor ein KI-Double von sich erstellt, um hyperpersonalisierte Kurse anzubieten? Alex Connock, Dozent für Medien und KI an der Saïd Business School der Universität Oxford, hat genau das ausprobiert. In einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n