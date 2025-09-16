London (www.fondscheck.de) - Vanguard hat heute den Vanguard Global Government Bond Index Fund aufgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Es ist der siebte Rentenfonds, den Vanguard in diesem Jahr in Europa lanciert. Das Produkt soll Anlegern einen zusätzlichen zentralen Baustein für ihre Portfolios sowie zusätzliche Wahlmöglichkeit beim Anlagevehikel bieten und damit den bestehenden Vanguard Global Government Bond UCITS ETF ergänzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
