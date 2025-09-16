Wien (www.fondscheck.de) - Die Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion führt für das Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds (ETFs) die Marke "AXX.ETF" ein, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Servicegesellschaft mitgeteilt, die für Vermögensverwalter, Banken oder institutionelle Investoren Fonds auflege und administriere. Mit dem neuen Markennamen werde "eine zentrale Plattform für die Auflage maßgeschneiderter ETFs" geschaffen, heiße es in der Mitteilung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
