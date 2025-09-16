Die BYD-Aktie hat sich nach dem Rücksetzer nach den schwachen Quartalszahlen und der Rücknahme des Verkaufsziels für 2025 wieder gefangen. Die Range zwischen 102,40 und 105,40 Hongkong-Dollar wurde nach oben verlassen. Rückenwind gab es unter anderem durch Jeff Chung von der Citibank. Der Analyst hat die Aktie des Elektroauto-Herstellers erneut zum Kauf empfohlen. Sein Kursziel: 174 Hongkong-Dollar (19,00 Euro).Zuletzt hat BYD die Investoren mit den Zahlen für das zweite Quartal enttäuscht. Zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
