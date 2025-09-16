DJ MÄRKTE EUROPA/Kein Interesse am DAX vor US-Zinsentscheid

DOW JONES--Mit leichten Minuszeichen zeigen sich Europas Börsen am Dienstagmittag. Der DAX notiert 0,6 Prozent tiefer bei 23.606 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,1 Prozent tiefer bei 5.432 Punkten. Während die Wall Street von einem Hoch zum nächsten eilt, schläft das Geschäft im DAX fast ein. Der Umsatz habe am Montag mehr als ein Drittel unter dem durchschnittlichen Handelsvolumen der vergangenen 12 Monate gelegen, merkt QC Partners an. "Das aktuelle Umfeld kann durchaus als simultaner Käufer- und Verkäuferstreik bezeichnet werden. Die Angst, sich jetzt auf der falschen Seite zu positionieren, ist einfach riesig".

Nur US-Notenbank im Fokus - Zinsen und Politik

Im Fokus der Märkte steht ausschließlich das Treffen der US-Notenbank, die ihre Beschlüsse am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa mitteilen wird. Es wird erwartet, dass sie die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken wird. Für Blerina Uruci, US-Chefvolkswirtin bei T. Rowe Price, dürfte dies eine der seit längerem am stärksten umstrittenen Sitzungen werden, mit Meinungsverschiedenheiten in beide Richtungen.

Einige Ausschussmitglieder dürften für eine stärkere Senkung um 50 Basispunkte stimmen, aber auch eine Beibehaltung des Zinsniveaus sei möglich. Fest eingepreist wird am Zinsterminmarkt gleichwohl ein Zinssenkung um 25 Basispunkte. Viel dürfte an den US-Import-Preisen hängen, die am Nachmittag anstehen. Sie dürften am direktesten die Belastung durch Zölle widerspiegeln.

Zudem finden weiter "politische Auseinandersetzungen" um die Fed statt. So hat der US-Senat die Nominierung von Stephen Miran für den Fed-Gouverneursrat bestätigt; er wird die vor einigen Wochen zurückgetretene Adriana Kugler ersetzen. Miran hatte unter anderem vorgeschlagen, dass ausländische Halter in 100-jährige Anleihen gezwungen werden sollen, mit einer Verzinsung weit unter Marktzins.

Im Fall von Fed-Gouverneurin Lisa Cook musste der US-Präsident dagegen eine Niederlage einstecken. Cook kann laut einem Berufungsgericht bis auf weiteres im Amt bleiben.

Konjunkturaussicht für Deutschland schlecht

Die Konjunkturaussichten für Deutschland sehen weiter schlecht aus. So erwartet der wichtige Verband der Maschinenbauer VDMA für 2026 nur eine marginale Erholung der Produktion um 1 Prozent. Jedoch dürfte sie im aktuellen Jahr um 5 Prozent eingebrochen sein. Die Kapazitäten der Industrie seien nur um knapp 78 Prozent ausgelastet. Für Arbeitsplätze und Konsum ist das ein Menetekel. Der etwas bessere ZEW-Konjunktur-Index wird daher vom Markt ignoriert.

Überwiegend Abgaben bei Aktien

Trotz Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor zeigen sich Rheinmetall wenig verändert. Sie hatten ein neues Rekordhoch bei 1.983 Euro erreicht. Die Analysten von Metzler haben das Kursziel auf 2.300 von 1.980 Euro erhöht. Die Mittelzuflüsse in US-Aktien-Fonds haben in den Sommermonaten noch weiter zugelegt. Wie die Fonds-Spezialisten von Amundi in ihrer Analyse der monatlichen Kapitalflüsse von ETFs festgestellt haben, ist "Rüstung" nun zum beliebtesten Anlagethema geworden.

Derweil steht dem DAX wieder einmal ein Tag mit einer Extra-Aktie bevor. Im Zuge der Abspaltung von der Mutter Continental wird die Aumovio-Aktie am 18. September für einen Tag in den DAX aufgenommen. Der DAX wird dann also 41 Titel umfassen. Damit soll laut dem Indexbetreiber sichergestellt werden, dass Anleger den Index nachvollziehen können. Continental gewinnen 1,3 Prozent.

Alstom verlieren 1,5 Prozent. Im Handel wird auf einen Bericht in "L'Informé" verwiesen. Danach wird sich die Auslieferung 146 bestellter Nahverkehrszüge für Paris und Umgebung um zwei Jahre verzögern. Die BNP Paribas hat sich ein höheres mittelfristiges Renditeziel gesetzt, sie will 2028 rund 13 Prozent erreichen. In diesem Jahr sollen es weiter 11,5 Prozent und im nächsten 12 Prozent werden. Der Kurs verliert 0,8 Prozent.

Puma steigen um 2,4 Prozent. Hier inspiriert ein spekulativer Bericht der italienischen Internetseite Dagospia. Demnach könne Adidas bereitstehen, Puma zu kaufen.

In Amsterdam zeigen sich ASML erneut mit starken Gewinnen, ohne dass es neue Nachrichten zu dem Ausrüster der Halbleiterindustrie gibt. Nach 5,8 Prozent am Montag, geht es nun um weitere 2,9 Prozent nach oben.

Mit einer Kaufempfehlung steigen Atoss Software um 5,0 Prozent. Für Beiersdorf geht es um 1,3 Prozent nach unten, nachdem die Analysten von Jefferies die Empfehlung auf "Hold" gesenkt haben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.432,46 -0,1% -7,94 +10,1% Stoxx-50 4.578,83 -0,1% -6,83 +6,0% DAX 23.605,73 -0,6% -143,13 +19,0% MDAX 30.377,24 -0,3% -92,72 +17,9% TecDAX 3.575,54 -0,1% -5,01 +4,3% SDAX 16.739,76 +0,2% 25,57 +20,8% CAC 7.884,06 -0,2% -12,87 +6,0% SMI 12.103,40 -0,3% -40,92 +5,1% ATX 4.597,61 -1,0% -48,27 +26,9% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:21 % YTD EUR/USD 1,1814 +0,4% 1,1765 1,1722 +13,3% EUR/JPY 173,62 +0,1% 173,37 173,25 +6,3% EUR/CHF 0,9335 -0,1% 0,9348 0,9340 -0,5% EUR/GBP 0,8660 +0,1% 0,8648 0,8649 +4,6% USD/JPY 146,96 -0,3% 147,36 147,78 -6,1% GBP/USD 1,3642 +0,3% 1,3604 1,3553 +8,3% USD/CNY 7,0887 -0,1% 7,0928 7,1003 -1,6% USD/CNH 7,1104 -0,1% 7,1184 7,1271 -2,9% AUS/USD 0,6674 +0,1% 0,6668 0,6638 +7,4% Bitcoin/USD 115.341,70 -0,2% 115.558,45 115.198,95 +22,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,71 63,30 +0,6% 0,41 -12,9% Brent/ICE 67,77 67,44 +0,5% 0,33 -9,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.696,65 3.678,50 +0,5% 18,15 +38,8% Silber 42,79 42,69 +0,2% 0,10 +46,2% Platin 1.193,16 1.194,12 -0,1% -0,96 +36,1% Kupfer 4,71 4,72 -0,1% -0,01 +14,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

September 16, 2025 08:17 ET (12:17 GMT)

