Jefferies sieht für die Aktie von Lebensmittelriese Danone ein Aufwärtspotenzial von 35 Prozent. Hoffnungen macht das Geschäft in China sowie der Boom von Milch-Protein-Drinks in den USA.Die Analysten sehen das Unternehmen gut positioniert, um in den kommenden Jahren eine nachhaltige Wachstumsdynamik zu entfalten - besonders durch starke Entwicklungen in China und dem US-amerikanischen High-Protein-Milchsegment. Im Vergleich zum September 2024, als Danone aufgrund von Problemen im US-Creamer-Geschäft und in China eine Herabstufung erfahren hatte, habe sich die Lage nun erheblich verbessert, schreibt Jefferies-Analyst David Hayes.
