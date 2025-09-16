iBASIS, der führende Anbieter von Kommunikationslösungen für Betreiber und digitale Akteure weltweit, und PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART), früher bekannt als PT XL Axiata Tbk und PT Smartfren Telecom Tbk, gaben heute die Unterzeichnung eines Management-Service-Vertrags bekannt, der die Effizienz und Sicherheit des mobilen Authentifizierungsverkehrs im XLSMART-Netzwerk verbessern soll.

From left to right Andrijanto Muljono, Director Chief Enterprise Strategic Relationship Officer, XLSmart Patrick George, CEO, iBASIS

Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Strategie von XLSMART zur Stärkung seines Unternehmensgeschäfts und seiner digitalen Dienste. iBASIS wird als einziger international und national autorisierter Gateway für den mobilen Authentifizierungsverkehr in XL-Netzwerkpräfixe fungieren. Der Hauptvorteil dieser Zusammenarbeit besteht in einer verbesserten Sicherheit für die Kunden von XLSMART, da sichergestellt wird, dass alle mobilen Authentifizierungsanfragen über den autorisierten und legitimen iBASIS-Kanal übertragen werden. Die Vereinbarung umfasst ein umfassendes Spektrum an Verantwortlichkeiten, die darauf abzielen, Transport, Betrieb und Authentifizierungsintegrität zu optimieren und XLSMART im sich schnell entwickelnden Ökosystem der mobilen Authentifizierung mit Business Intelligence zu versorgen.

"Durch die Partnerschaft mit iBASIS können wir die Aggregation und den sicheren Transport des mobilen Authentifizierungsdatenverkehrs auf dem gesamten Markt optimieren", so Feby Sallyanto, Chief Enterprise Business Solution Officer von XLSMART. "Ihr globales Netzwerk in Verbindung mit fundierter Expertise im Bereich Sprachprodukte, Betrieb und Geschäftsentwicklung gewährleistet eine nahtlose Bereitstellung in unserem Netzwerk."

"Wir fühlen uns geehrt, von XLSMART als Partner für mobile Authentifizierung ausgewählt worden zu sein, und sind fest entschlossen, umfassende Managed Services bereitzustellen, die dazu beitragen, die Marktführerschaft von XLSMART zu stärken",sagte Patrick George, CEO von iBASIS. "Mit unserer fortschrittlichen Infrastruktur, unserem beispiellosen Kundenstamm und unseren strategischen globalen Marktkenntnissen werden wir XLSMART dabei unterstützen, Verbrauchern weltweit eine legitime und transparente Authentifizierung zu bieten, neue Chancen zu nutzen und kontinuierliche Innovationen in diesem Bereich voranzutreiben."

Das Managed-Service-Modell von iBASIS für die mobile Authentifizierung bietet XLSMART eine umfassende Kontrolle und Transparenz über den gesamten Datenverkehr im Bereich der mobilen Authentifizierung. XLSMART profitiert außerdem von der Echtzeit-Überwachung und -Verwaltung des Datenverkehrs durch iBASIS sowie von strategischen Empfehlungen auf Grundlage sich entwickelnder Markttrends, wodurch XLSMART sein Authentifizierungsportfolio optimieren kann.

Über iBASIS

iBASIS ist der führende Anbieter von Kommunikationslösungen, der Betreibern und digitalen Akteuren weltweit zu Leistung und Transformation verhilft. iBASIS ist der erste unabhängige Kommunikationsspezialist und Tier-One-IPX-Anbieter mit über 800 LTE-Zielen. iBASIS bedient heute mehr als 1.000 Kunden an 28 Standorten weltweit. iBASIS optimiert die globale Konnektivität, Qualität und Sicherheit, damit Kunden hohe Renditen bei Sprachdiensten, SMS-A2P-Nachrichten, mobilen Daten, 5G-Roaming und IoT erzielen können.

Über XLSMART

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk ("XLSMART" oder "IDX: EXCL") ist das neueste integrierte Telekommunikationsunternehmen in Indonesien, das aus der Fusion von PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk und PT Smart Telecom hervorgegangen ist. Getreu dem Motto "Innovation mit Herz" ist XLSMART bereit, Indonesien in das digitale Zeitalter zu führen, indem es eine inklusive, zuverlässige Konnektivität bereitstellt und mehr als 82,6 Millionen Kunden in ganz Indonesien für die Zukunft rüstet.

Mit dem Erbe technologischer Exzellenz und Kundenservice zweier großer Unternehmen vereint XLSMART das Know-how von XL Axiata im Bereich Mobilfunkdienste und bleibt Teil der Axiata Group sowie die Innovationen von Smartfren in den Bereichen 4G, VoLTE und eSIM-Dienste als Teil der Sinar Mas Group.

Unter dem Motto "Together, Moving Forward Without Limits" (Gemeinsam ohne Grenzen voranschreiten) setzt sich XLSMART für die Förderung der digitalen Inklusion, die Beschleunigung des nationalen Fortschritts und die Schaffung langfristiger Werte für Indonesien ein.

