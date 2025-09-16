Optimiert und automatisiert Entscheidungen, die Lagerbestandsverschwendung reduzieren, Veralterung verhindern und Nachhaltigkeit fördern

Aera Technology, Entwickler des ersten Entscheidungsintelligenz-Agenten Aera und führendes Unternehmen im Bereich Decision Intelligence, gab heute bekannt, dass es globalen Unternehmen ermöglicht, Angebot und Nachfrage entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu optimieren und Abfallreduktionen von bis zu 20 zu erzielen. Mit Aera treffen Unternehmen Entscheidungen in Echtzeit, die Risiken durch Überschüsse und Veralterung reduzieren von veralteten Lagerbeständen und veralteten Komponenten bis hin zu Produkten, bei denen die Gefahr des Verderbs besteht. Das Ergebnis ist eine verbesserte Unternehmensleistung und eine messbare Nachhaltigkeitswirkung.

Überschüssige und veraltete Lagerbestände (Excess and Obsolete, E&O) beeinträchtigen weiterhin den Wert entlang der gesamten Lieferkette, binden Kapital, verursachen Verschwendung und führen zu Ineffizienzen. Von Konsumgütern bis hin zur Hightech-Fertigung ist die Herausforderung dieselbe: die effektive Verwaltung von Lagerbeständen, die die Nachfrage übersteigen, vor ihrer Verwendung verfallen oder aufgrund neuerer Komponenten oder sich ändernder Marktanforderungen veralten. Dadurch wird Betriebskapital gebunden, die Servicequalität beeinträchtigt und vermeidbarer Abfall erzeugt.

AstraZeneca, ein globales, wissenschaftlich orientiertes und patientenorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, nutzt Aera Decision Intelligence, um seine Betriebsabläufe zu skalieren und die Planung klinischer Studien sowie die Umsetzung der Lieferkette in einem komplexen, sich schnell verändernden Umfeld zu beschleunigen. Die Organisation ermöglicht intelligentere, datengestützte Entscheidungen, um Verschwendung in den Bereichen Lagerhaltung, Einkauf und Fertigung zu reduzieren also dort, wo das Potenzial für Auswirkungen am größten ist.

Aera Skills for Waste Management

Aera Skills, komponierbare Funktionen, die Entscheidungen digitalisieren und Entscheidungsprozesse für jede Geschäftsfunktion koordinieren, ermöglichen es Aera, zu verstehen, Empfehlungen auszusprechen, zu handeln und zu lernen. Sie können für alle spezifischen Entscheidungsanforderungen konfiguriert werden und passen sich an veränderte Bedingungen an.

Aera Skills für das Abfallmanagement liefert messbare Ergebnisse in verschiedenen Branchen durch:

Umleitung gefährdeter Lagerbestände zur Reduzierung von Ausschuss und Veralterung

Optimierung der Logistik zur Minimierung von Überlieferungen und Emissionen

Ausrichtung der Nachhaltigkeitsziele auf intelligente Entscheidungsfindung

Reduzierung von Plastikmüll und Verbesserung der Kreislaufwirtschaft in der Lieferkette

Aera-Fähigkeiten in Aktion

Fähigkeit zur Verwaltung alternder Lagerbestände : Erkennt Überschuss- und Veralterungsrisiken in Material-, Produktions- und Bestandsplänen und empfiehlt Maßnahmen wie die Drosselung des Angebots, die Steuerung der Nachfrage oder die Umverteilung von Beständen, um potenzielle Verluste zu mindern

: Erkennt Überschuss- und Veralterungsrisiken in Material-, Produktions- und Bestandsplänen und empfiehlt Maßnahmen wie die Drosselung des Angebots, die Steuerung der Nachfrage oder die Umverteilung von Beständen, um potenzielle Verluste zu mindern Fähigkeit zur Verlustprävention in der Lieferkette: Identifiziert geplante Produktionen, die wahrscheinlich zu Überschüssen oder veralteten Lagerbeständen führen, und empfiehlt proaktive Anpassungen wie Auftragsreduzierungen oder -stornierungen, um Verluste zu vermeiden

Identifiziert geplante Produktionen, die wahrscheinlich zu Überschüssen oder veralteten Lagerbeständen führen, und empfiehlt proaktive Anpassungen wie Auftragsreduzierungen oder -stornierungen, um Verluste zu vermeiden Fähigkeit zur Verlustminderung in der Lieferkette: Erkennt gefährdete Bestände und schlägt priorisierte Maßnahmen zur Risikominderung vor, wie Umverteilung oder Produktrabatte, um Verluste zu minimieren und den Wert der Bestände zu erhalten

Erkennt gefährdete Bestände und schlägt priorisierte Maßnahmen zur Risikominderung vor, wie Umverteilung oder Produktrabatte, um Verluste zu minimieren und den Wert der Bestände zu erhalten Fähigkeit zur Bestandsanpassung : Erkennt Bestandsungleichgewichte und schlägt optimierte Umlagerungen zwischen Regionen, Werken und Lagern vor, die Transportkosten, Service und potenzielle Abschreibungen ausgleichen

: Erkennt Bestandsungleichgewichte und schlägt optimierte Umlagerungen zwischen Regionen, Werken und Lagern vor, die Transportkosten, Service und potenzielle Abschreibungen ausgleichen Fähigkeit zur Bedarfsermittlung: Integriert Echtzeit-Verkaufssignale, Kundenbestellmuster und externe Daten, um schnell Maßnahmen als Reaktion auf Nachfrageverschiebungen zu erkennen und zu empfehlen

Integriert Echtzeit-Verkaufssignale, Kundenbestellmuster und externe Daten, um schnell Maßnahmen als Reaktion auf Nachfrageverschiebungen zu erkennen und zu empfehlen Fähigkeit zum Management wesentlicher Risiken: Überwacht die Materialverfügbarkeit und Nachfrageverschiebungen in Echtzeit und empfiehlt Maßnahmen, die Überbestände reduzieren und den Cashflow verbessern

"Wir verhindern massive Verschwendung und Verluste auf globaler Ebene, indem wir Entscheidungen über komplexe Unternehmenswertschöpfungsketten hinweg optimieren und koordinieren", sagte Fred Laluyaux, Mitbegründer, President und CEO von Aera Technology. "Aera löst nicht nur die heutigen Ineffizienzen, sondern ermöglicht es Unternehmen auch, Entscheidungsintelligenz zu nutzen und in einer digitalen, KI-gesteuerten Welt wettbewerbsfähig zu bleiben."

Nachhaltige, intelligente Unternehmen

Mit Aera verfügen Unternehmen über eine ständig aktive KI, die kontinuierlich Daten analysiert, potenzielle Ergebnisse modelliert, Maßnahmen empfiehlt und die Ausführung automatisiert und dabei ständig dazulernt und sich verbessert. Dies verändert die Betriebsabläufe und schafft die Grundlage für selbstheilende Lieferketten und selbststeuernde Unternehmen.

Mit Aera lernen und sich engagieren

