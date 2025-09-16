Die Kurse von Bitcoin und Ethereum haben sich zuletzt von ihrer Kurskorrektur erholen können. Doch nun könnte eine echte Monster-Bewegung nach oben bevorstehen, meint zumindest ein bekannter Experte. Sollten Anleger jetzt noch schnell kaufen? Die Krypto-Kurse haben nach dem Erreichen neuer Rekordhochs im August eine Korrektur eingelegt. Inzwischen sieht es aber danach aus, als würde in die Kurse von Bitcoin und Ethereum wieder Dynamik kommen. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE