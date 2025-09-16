Berlin/Bonn (ots) -Das große "Quiz-Champion"-Live-Event, "Das Spenden-Special" und "Die Spenden-Challenge" zugunsten der Deutschen Krebshilfe fanden am vergangenen Samstagabend live ab 20.15 Uhr mit dem Moderator Johannes B. Kerner im ZDF statt. Sechs Stunden lang, bis Sonntag früh um 2.15 Uhr, testeten Prominente und ausgewiesene Quiz-Experten ihr Wissen zugunsten der gemeinnützigen Organisation. Der Quiz-Champion des Abends war Günther Jauch, der 100.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe erspielte. Insgesamt kam eine Spendensumme von über 3,8 Millionen Euro zusammen."Das Besondere an diesem Abend ist, dass wir mit dieser Extra-Ausgabe von "Der Quiz-Champion" Spenden sammeln wollen, um die wichtige Arbeit der Deutschen Krebshilfe zu unterstützen", sagte Moderator Johannes B. Kerner in der Live-Sendung. Für den guten Zweck traten die drei Prominenten Ulla Kock am Brink, Günther Jauch und "Elton" in spannenden Quiz-Duellen gegen fünf prominente Quiz-Experten an: Axel Milberg (Literatur und Sprache), Sarah Wiener (Ernährung), Franziska van Almsick (Sport), Michael Bully Herbig (Film und Fernsehen) sowie Katrin Bauerfeind (Zeitgeschehen) an.Nach überstandener Leukämie: Tim wagt den Sprung ins LebenNeben den prominenten Quiz-Duellen standen jedoch auch bewegende Geschichten von Betroffenen im Mittelpunkt. Zu Gast bei Johannes B. Kerner war Tim mit seinen Eltern Simone und Jens. Bei dem heute 16-jährigen Tim wurde im Alter von 14 Jahren Blutkrebs (Leukämie) diagnostiziert. Unmittelbar nach der niederschmetternden Diagnose beginnt die Behandlung, die zehn Monate dauert. Im August 2024 dann die gute Nachricht: Tim ist krebsfrei und darf nach Hause. Derzeit befindet er sich noch in der sogenannten Erhaltungsphase der Therapie - die Chemotherapie wird mit Tabletten fortgeführt. Er verträgt die Behandlung sehr gut, Übelkeit und Abgeschlagenheit belasten ihn nicht mehr. Tim kann zur Schule gehen, er trifft Freunde, treibt Sport - und kann endlich wieder ein ganz normales Leben führen. Als Zeichen für den Sprung in sein neues Leben wird er in Kürze einen Fallschirmsprung wagen.Während seiner Therapie hatte sich Tim dazu entschlossen, die Forschung zu unterstützen und an einer von der Deutschen Krebshilfe geförderten Behandlungsstudie teilzunehmen. Sie hat das Ziel, Therapien weiterzuentwickeln und zu optimieren."Die Deutsche Krebshilfe unterstützt seit über drei Jahrzehnten Therapiestudien in der Kinderkrebsmedizin und -forschung. Ohne diese Unterstützung würden wir in der Kinderonkologie heute nicht da stehen, wo wir sind, und könnten nicht so viele Patienten heilen", sagte Professorin Dr. Charlotte Niemeyer, ehemalige Ärztliche Direktorin der Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie am Universitätsklinikum Freiburg und Vorsitzende des Stiftungsrates der Deutschen Krebshilfe.Katrins Geschichte zeigt: Forschung macht HoffnungJe früher eine Krebserkrankung erkannt wird, desto größer sind meistens die Chancen auf Heilung. Das gilt auch für Katrin Hesse, die gemeinsam mit ihrem Ehemann zu Gast in der Sendung war. Die heute 59-jährige erkrankte vor neun Jahren an Brustkrebs. Sie nahm den Kampf gegen die Krankheit entschlossen auf. Nach der ersten Operation wurden jedoch weiterhin Krebszellen im Gewebe nachgewiesen - eine erneute Operation war notwendig. Am 24. Dezember 2016 erhielt Kathrin schließlich die erlösende Nachricht ihrer Ärztin: Das Gewebe ist nun vollständig tumorfrei. Ihre Brust kann erhalten bleiben - eine große Erleichterung und ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für Katrin.Katrin wurde während ihrer Therapie in die wegweisende sogenannte INSEMA-Studie aufgenommen, die von der Deutschen Krebshilfe gefördert wird. Diese Studie untersucht, ob bei Patientinnen mit frühem Brustkrebs auf die Entfernung der Lymphknoten in der Achselhöhle verzichtet werden kann - ohne die Sicherheit der Heilung zu gefährden.Professor Dr. Toralf Reimer, Brustkrebsexperte am Universitätsklinikum Rostock und Leiter der INSEMA-Studie, erläuterte: "Wir haben herausgefunden, dass wir mit weniger Radikalität bei der Entfernung der Lymphknoten deutlich geringere Nebenwirkungen erzielen - bei gleicher Sicherheit. Die Lebensqualität der Patientinnen ist dadurch besser, und auch Langzeitkomplikationen wie das Lymphödem, eine Schwellung des Arms, treten deutlich seltener auf."Wissenschaft und Solidarität gehen Hand in HandWährend der Sendung nahmen Prominente die Spendenanrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen. Mit dabei waren unter anderem: Schlagerstar Ella Endlich, die Schauspieler Kostja Ullmann, Monika Baumgartner ("Der Bergdoktor"), Thorsten Nindel, Raul Richter ("Notruf Hafenkante") und Dominic Boeer ("SOKO Wismar"), die Content-Creatorinnen Nina Bott und Jule Nagel, die Moderatorin Mareile Höppner sowie Susanne Klehn, TV-Moderatorin und Botschafterin der Deutschen Krebshilfe für Hautkrebsprävention, Mirjam Meinhardt vom "ZDF Mittagsmagazin" und ehemalige Fußball-Nationalspieler Heiko Herrlich.Quiz, Information und der gute Zweck im Live-Stream des ZDFNach dem dreistündigen Spenden-Special ging es ab 23.15 Uhr mit "Der Quiz-Champion - Die Spenden-Challenge" live im Streamingportal des ZDF nahtlos weiter. Hier lieferten sich die Social-Media-Stars Leonie und Sophie Klassen, bekannt als "lesotwins", JoJonas, Stand-up-Comedienne und Moderatorin Negah Amiri sowie der Content Creator und Student Levi Penell ebenfalls spannende Spielrunden mit den Quiz-Experten. In der "Spenden-Challenge" erhielt die Deutsche Krebshilfe 1.000 Euro für jedes gewonnene Duell der Kandidaten. Insgesamt kamen dabei 14.000 Euro zusammen.In der Nacht waren Unterstützer der Deutschen Krebshilfe live vor Ort oder schalteten sich auch digital hinzu, um ihr Engagement und ihren Einsatz für die Stiftung zu präsentieren. So wurden die von der Deutschen Krebshilfe geförderte und kürzlich eröffnete Kinderpalliativstation am Klinikum Leverkusen sowie die Initiativen "Rauchfrei im Mai" und "Fußballfans im Training (FFIT)" vorgestellt. Auch Tommaso Weller und Jakob Wall, die im Mai zu ihrer 13.000 Kilometer langen "Tallbike Against Cancer-Tour" nach Peking aufgebrochen waren, um Spenden für die Deutsche Krebshilfe zu sammeln, waren vor Ort."Wir konnten ein großartiges Spendenergebnis von über 3,8 Millionen Euro erzielen. Mein Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern, die uns an diesem Abend unterstützt und sich für die Krebsbekämpfung eingesetzt haben", erklärte Gerd Nettekoven, Vorstand der Deutschen Krebshilfe, noch in der Nacht, um 2.15 Uhr.Wer das große "Quiz-Champion"-Live-Event verpasst hat, kann alle Sendeteile auch nachträglich im Streamingportal des ZDF ansehen.Weitere Informationen über die Arbeit und Projekte der Deutschen Krebshilfe unter www.krebshilfe.de. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Das Spendenkonto der Deutschen Krebshilfe lautet: IBAN: DE65 3705 0299 0000 9191 91, BIC: COKSDE 33XXX (Kreissparkasse Köln).