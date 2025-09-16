Anzeige
Dienstag, 16.09.2025
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
Dow Jones News
16.09.2025 15:27 Uhr
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. September (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. September (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz August (vorläufig) 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August 
     PROGNOSE:     +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj 
     zuvor:      +0,1% gg Vm/+3,8% gg Vj 
     Kern 
     PROGNOSE:     +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj 
     zuvor:      +0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj 
*** 08:30 ID/Bank Indonesia, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Reposatz 
     PROGNOSE: 5,00% 
     zuvor:  5,00% 
*** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel bei Bank of America 30th Annual 
     Financials CEO Conference 
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der 
     10. EZB-Forschungskonferenz 
*** 10:00 EU/EZB-Wage Tracker 
*** 10:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Veranstaltung der 
     University of Castilla La Mancha 
*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung der 
     Associazione Bancaria Italiana 
*** 10:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei bei Bank of America 
     Financials CEO Conference 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August 
     Eurozone 
     PROGNOSE:     +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     Vorabschätzung:  +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     zuvor:       0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE:     +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     Vorabschätzung:  +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     zuvor:      -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj 
*** 13:15 NL/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Konferenz der Nederlandschen Bank 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August 
     Baubeginne 
     PROGNOSE:     -4,1% gg Vm 
     zuvor:      +5,2% gg Vm 
     Baugenehmigungen 
     PROGNOSE:     +1,2% gg Vm 
     zuvor:      -2,8% gg Vm 
*** 15:45 CA/Bank of Canada, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Overnight Rate 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  2,75% 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Exportwirtschaft unter Druck: 
     Warum Deutschland jetzt handeln muss" 
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Fed-Chairman Powell) 
     Fed-Funds-Zielsatz 
     PROGNOSE:     4,00% bis 4,25% 
     zuvor:      4,25% bis 4,50% 
 
***   - US/Meta Platforms Inc, Hausmesse "Connect" mit Vorstellung neuer 
     Produkte und KI-Technologie 
    - DE/Fielmann Group AG, Analystenkonferenz 1H 
***   - DE/Auktion 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048 
     im Volumen von 1 Mrd EUR 
***   - DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 
     im Volumen von 1,5 Mrd EUR 
***   - UK/US-Präsident Trump, Besuch in Großbritannien (seit Dienstag) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 08:52 ET (12:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
