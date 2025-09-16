DJ MÄRKTE USA/Wall Street gut behauptet erwartet - Fokus auf Fed-Entscheid

DOW JONES--Moderate Gewinne zeichnen sich zur Eröffnung an der Wall Street am Dienstag ab. Weiterhin herrscht erhöhte Zurückhaltung bei den Investoren, im Vorfeld der Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Mehrheitlich wird mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,1 Prozent zu.

Die vorbörslich veröffentlichten Einzelhandelsumsätze überraschten positiv. Hier fiel die Zunahme im August mit 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat doppelt so stark aus wie erwartet. Die Umsätze ohne Kfz erhöhten sich um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten hier lediglich einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Die Importpreise legten im August um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, während Volkswirte hier mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet hatten.

Nach der Startglocke folgen noch die Industrieproduktion für August und die Lagerbestände für Juli.

Für Erleichterung sorgt, dass Fed-Gouverneurin Lisa Cook vorläufig im Amt bleibt. Ein Berufungsgericht hat den Eilantrag der Regierung von Donald Trump, die Notenbankerin vor der am Dienstag beginnenden Fed-Sitzung von ihrem Posten zu entfernen, abgelehnt. Das Gericht ließ damit eine einstweilige Verfügung in Kraft, die Cooks Entlassung blockiert. Die Regierung könnte nun das Oberste Gericht der USA anrufen.

Dagegen hat US-Präsident Trump seinen Kandidaten für das Board der Federal Reserve durchgebracht. Der von den Republikanern dominierte Senat bestätigte Stephen Miran, den obersten Wirtschaftsberater des Präsidenten, rechtzeitig vor Beginn der zweitägigen Sitzung der Fed. Miran war erst vor zwei Wochen nominiert worden. Er ersetzt Adriana Kugler, die im August unerwartet ihren Rücktritt erklärt hatte.

Bei den Einzelwerten setzt die Tesla-Aktie ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort und steigt vorbörslich um 1,0 Prozent. Tesla-Chef Elon Musk hatte am Freitag Tesla-Aktien im Wert von rund 1 Milliarde Dollar gekauft. Die Aktien von Chipotle Mexican Grill klettern um 1,5 Prozent. Die Restaurant-Kette hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 500 Millionen Dollar beschlossen.

Dagegen fallen Dave & Buster's Entertainment um 16,9 Prozent. Der Betreiber von Spielhallen-Restaurants hat im abgelaufenen Quartal erneut einen Rückgang beim flächenbereinigten Umsatz verzeichnet.

Dollar fällt weiter - Gold erneut mit Rekordhoch

Der Dollar setzt seine Abwärtstendenz fort, der Dollar-Index verliert weitere 0,2 Prozent. Der Dollar dürfte relativ schwach bleiben, erwartet ING. Der Greenback habe die Woche eher schwach begonnen, was teilweise auf eine Vorpositionierung vor einer erwarteten Zinssenkung der Fed am Mittwoch zurückzuführen sein könnte, heißt es.

Für die Ölpreise geht es weiter nach oben. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 1,0 Prozent. Die Investoren warteten auf Klarheit über mögliche westliche Sanktionen gegen russische Lieferungen, heißt es. Gleichzeitig hätten sich verstärkende ukrainische Angriffe auf die russische Ölinfrastruktur Sorgen hinsichtlich Versorgungsunterbrechungen geschürt.

Beim Goldpreis geht die Rekordjagd weiter. Bei 3.703 Dollar markierte das Edelmetall im tagesverlauf erneut ein Allzeithoch. Aktuell geht es um 0,2 Prozent auf 3.687 Dollar nach oben. Zinssenkungshoffnungen treiben das Sentiment weiter an, heißt es.

Weiter wenig Bewegung gibt es im Vorfeld der US-Zinsentscheidung am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 2,0 Basispunkte auf 4,05 Prozent.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:21 % YTD EUR/USD 1,1796 +0,3% 1,1765 1,1722 +13,3% EUR/JPY 173,63 +0,2% 173,37 173,25 +6,3% EUR/CHF 0,9339 -0,1% 0,9348 0,9340 -0,5% EUR/GBP 0,8653 +0,1% 0,8648 0,8649 +4,6% USD/JPY 147,19 -0,1% 147,36 147,78 -6,1% GBP/USD 1,3632 +0,2% 1,3604 1,3553 +8,3% USD/CNY 7,0903 -0,0% 7,0928 7,1003 -1,6% USD/CNH 7,1128 -0,1% 7,1184 7,1271 -2,9% AUS/USD 0,6665 -0,1% 0,6668 0,6638 +7,4% Bitcoin/USD 115.461,60 -0,1% 115.558,45 115.198,95 +22,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,94 63,30 +1,0% 0,64 -12,9% Brent/ICE 67,97 67,44 +0,8% 0,53 -9,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.686,79 3.678,50 +0,2% 8,29 +38,8% Silber 42,76 42,69 +0,2% 0,07 +46,2% Platin 1.193,52 1.194,12 -0,1% -0,60 +36,1% Kupfer 4,70 4,72 -0,4% -0,02 +14,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

