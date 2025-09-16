Beaverton, Ore. (ots/PRNewswire) -Das mit proprietären ASICs ausgestattete Oszilloskop bietet das branchenweit geringste Rauschen, den höchsten ENOB-Wert und eine bis zu 10-mal schnellere DatenausgabeTektronix hat heute das Oszilloskop DPO (https://www.tek.com/en/products/oscilloscopes/7-series-performance-oscilloscope) der Serie 7 vorgestellt, das erste einer neuen Generation von Ultra-Hochleistungsmessgeräten. Die Serie 7 wurde für geringstes Rauschen und höchste ENOB in der Branche entwickelt und ist auf Skalierbarkeit ausgelegt. Sie wird mit einer Bandbreite von bis zu 25 GHz auf den Markt gebracht. Mit den neuesten Fortschritten von Tek in den Bereichen Signalpfad und Datenverarbeitung - darunter zwei neu entwickelte, maßgefertigte ASICs - ist dieses neue Oszilloskop speziell für Ingenieurteams und Forscher konzipiert, die die Grenzen der Hochgeschwindigkeitskommunikation, der Hochenergiephysik, der KI und des Quantencomputings erweitern.Mit einer bis zu 10-mal schnelleren Datenausgabe als herkömmliche Geräte1 hilft es Teams, komplexe Signale mit deutlich weniger Rauschen zu erfassen und zu analysieren - damit sie mehr sehen, fundierter entscheiden und schneller handeln können."Wenn die Grenzen Ihres Testsystems zu den Grenzen Ihrer Innovation werden, ist es Zeit für einen neuen Ansatz", betonte Chris Bohn, Präsident von Tektronix. "Die Serie 7 entstand in enger Zusammenarbeit mit Ingenieuren, die an den weltweit komplexesten Herausforderungen arbeiten. Daher spiegelt sie wider, was sie am meisten benötigen, darunter Hochfrequenzabdeckung, geringes Rauschen und schnelle Analyse. Dieses Oszilloskop gibt unseren Kunden die Fähigkeiten und das Vertrauen, die sie benötigen, um Durchbrüche zu erzielen."Ein neuer Maßstab für Präzision an der LeistungsgrenzeZu den ersten Kunden, die an der Entwicklung mitgewirkt haben, gehören Forscher aus der Hochenergiephysik, führende Halbleiterhersteller, nationale Labore und HF-Systemintegratoren - sie alle haben dazu beigetragen, die wichtigsten Funktionen der Serie zu gestalten:- Unübertroffene Signalgenauigkeit - extrem geringes Zufallsrauschen sorgt für eine branchenführende effektive Bitanzahl (ENOB) - 7,5 Bit bei 8 GHz bis 6,5 Bit bei 25 GHz - und bietet kristallklare Präzision über den gesamten Bandbreitenbereich- Kompromisslose Sichtbarkeit - Die QuietChannel- -Technologie wendet aktive Entzerrung an, um den Verlust von Hochgeschwindigkeitssignalen auszugleichen, Rauschen zu reduzieren und die Messgenauigkeit zu erhöhen- Bahnbrechende Geschwindigkeit - die bis zu 10-mal schnellere Datenübertragung mit 10G SFP+ LAN und der TekHSI- -Bibliothek beschleunigt die Validierung mit hohem Durchsatz- Auf Skalierbarkeit ausgelegt - die aufrüstbare Architektur und die Kompatibilität mit dem TekConnect-® -Tastkopf sichern langfristige Investitionen- Entwickelt für moderne Arbeitsabläufe - native serielle Analyse-Tools, ein 15,6-Zoll-1080p-Touchscreen und Unterstützung für Windows und Linux optimieren die Validierung und beschleunigen die ErkenntnisgewinnungAngetrieben durch proprietäre, maßgeschneiderte SiliziumchipsDas DPO der Serie 7 basiert auf einer Signalpfadarchitektur der nächsten Generation, die maßgeschneiderte ASICs, optimierte FPGAs und eine leistungsstarke GPU kombiniert, um Rauschen zu reduzieren, die Signalintegrität zu bewahren und die Analyse zu beschleunigen. Das Herzstück bilden die neuesten Chipsätze von Tektronix - Tek079 und Tek085 -, die Siliziumbasis für eine neue Generation von Oszilloskopen, die auf Skalierbarkeit ausgelegt sind und höhere Bandbreiten bieten, während sie gleichzeitig das branchenweit niedrigste Rauschen und den höchsten ENOB-Wert beibehalten. Das neue Silizium ist das Ergebnis jahrelanger gezielter Entwicklungsarbeit zur Steigerung der Messgenauigkeit in anspruchsvollen Umgebungen und einer engen Zusammenarbeit mit Messtechnik-Experten, um sicherzustellen, dass jede Spezifikation streng auf zuverlässige Genauigkeit geprüft wird.Nahtloses Erlebnis dank der TekScope-SoftwareDie Serie 7 ist mit der TekScope® -Software ausgestattet, die für ihr intuitives Design, ihre plattformübergreifende Konsistenz und ihren sofortigen, touchoptimierten Zugriff auf detaillierte Einblicke bekannt ist. Sie vereint die Benutzeroberfläche und die programmatische Steuerung und bietet ein nahtloses Erlebnis über Workflows und Anwendungen hinweg - und beschleunigt so Entdeckungen und Innovationen.VerfügbarkeitDas DPO714AX, das erste Gerät der neuen ultrahochleistungsfähigen Serie 7 von Tektronix, kann ab sofort bestellt werden und wird noch in diesem Monat ausgeliefert. Weitere Informationen oder eine Vorführung können Sie unter tek.com anfordern.1 Im Vergleich zu Oszilloskopen der Serie Tektronix DPO70000Über TektronixTektronix ist seit fast 80 Jahren der vertrauenswürdige Partner von Ingenieuren für Messungen, Entdeckungen und Innovationen. Heute bieten wir Test- und Messlösungen, die Präzision mit Einfachheit verbinden und Ingenieuren dabei helfen, bahnbrechende Entwicklungen voranzutreiben, die eine bessere Zukunft gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter tek.com/newsroom (https://www.tek.com/en/newsroom).Tektronix ist eine eingetragene Marke von Tektronix, Inc. Medienkontakt:Jill Bailey, Tektronix: jill.bailey@tektronix.comBecca Wirta, Publitek: becca.wirta@publitek.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tektronix-prasentiert-das-dpo-der-serie-7--ein-neuer-maWstab-fur-ultrahochleistungsfahige-test--und-messtechnik-302556820.htmlOriginal-Content von: Tektronix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180962/6119018