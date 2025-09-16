Beaverton, Ore. (ots/PRNewswire) -Als erstes seiner Art bietet das System eine bislang unerreichte Kombination aus Flexibilität, Dichte und Automatisierung für Validierungs- und Produktionsumgebungen.Tektronix hat heute das modulare Präzisions-Testsystem der MP5000-Serie vorgestellt, eine transformative Lösung, die den Weg für die Zukunft automatisierter Tests ebnet. Basierend auf dem Prinzip der Modularität ermöglicht es Ingenieuren, präzise Sourcemeter (SMUs) und programmierbare Gleichspannungsnetzteile (PSUs) in einem kompakten 1HE-Mainframe zu kombinieren und bietet damit die Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit, die moderne Validierungs- und Produktionsabläufe erfordern.Bei der Markteinführung umfasst das System eine 60-Volt-Zwei-Kanal-SMU, ein Zwei-Kanal-50-Watt-Bipolar-Netzteil und den MP5103-Mainframe. Ingenieure können bis zu sechs unabhängige Kanäle pro Gehäuse konfigurieren und bis zu 32 Mainframes für hochdurchsatzfähige, eng synchronisierte Multi-Site-Tests anschließen. Die Module können innerhalb weniger Minuten ausgetauscht werden, sodass Kunden die Funktionen erweitern oder einzelne Kanäle ohne Ausfallzeiten warten können."Bei automatisierten Tests ging es schon immer darum, Präzision und Produktivität in Einklang zu bringen", betonte Chris Bohn, Präsident von Tektronix. "Mit diesem modularen System können Kunden ihre Leistungs- und Messstrategie so schnell skalieren, wie es ihre Innovationsanforderungen erfordern - ohne Kompromisse. Dies ist mehr als ein System, es ist ein Entwurf für das nächste Jahrzehnt der automatisierten Tests."Anwendungen, die Präzision und Flexibilität erfordernVon Validierungs- und Zuverlässigkeitstests bis hin zur Massenproduktion bietet die MP5000-Serie die Flexibilität, Kanaldichte und Automatisierung, die erforderlich sind, um mit den sich wandelnden Anforderungen Schritt zu halten. Durch die Kombination von Präzision und Skalierbarkeit bietet sie eine moderne Grundlage für anspruchsvollste Workflows, während die breitere Plattform sicherstellt, dass Kunden sich weiterentwickeln können.Was die MP5000-Serie auszeichnetJedes Detail der MP5000-Serie wurde entwickelt, um Ingenieuren zu helfen, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen - weniger Rack-Platz, weniger Ausfallzeiten, weniger Komplexität. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:- Zukunftssichere Modularität - innerhalb weniger Minuten neu konfigurierbar, um sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, indem SMUs und PSUs innerhalb des Mainframes kombiniert werden- Hohe Dichte, kompaktes Design - Skalierbarkeit auf bis zu 6 Kanäle pro 1HE-Gehäuse und Anschluss von bis zu 32 Mainframes für parallele Tests an mehreren Standorten- Leistung ohne Grenzen - SMU-Module mit einer Auflösung von 100 fA und einer Digitalisierungsrate von 1 MSa/s für Hochgeschwindigkeitserfassungen; PSU-Module liefern bis zu 50 W pro Kanal mit bipolarem Ausgang und erweitertem Schutz- Integrierte Automatisierung - ein Testskriptprozessor (TSP) eliminiert die Latenz zwischen PC und Instrument durch Synchronisation zwischen den Racks im Sub-Mikrosekundenbereich; Integration mit Python, LabVIEW und IVI-Treibern- Maximale Betriebszeit - Kalibrierung auf Modulebene, unabhängige Steckplatz-Leistungssteuerung und intuitive Web- und Touch-Schnittstellen sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb der SystemeBlick in die Zukunft: Eine modulare ZukunftDiese Markteinführung markiert den Beginn einer neuen modularen Ära bei Tektronix. Die Entwicklung eines 200-Volt-SMU-Moduls mit erweiterten Pulsfähigkeiten ist bereits im Gange, wodurch die Plattform auf anspruchsvolle Halbleiter- und optoelektronische Anwendungen ausgeweitet wird. Es wird für Anfang 2026 erwartet und unterstreicht das rasante Expansionstempo - und bestätigt, dass dieses System für die Zukunft der Test- und Messtechnik entwickelt wurde.Verfügbarkeit und ModelleDas modulare Testsystem der MP5000-Serie kann ab sofort bestellt werden. Der MP5103-Mainframe und das MPSU50-2ST-Netzteilmodul werden ab Oktober ausgeliefert, das MSMU60-2 60-V-SMU-Modul ab November. Bei der Markteinführung können Kunden zwischen folgenden Optionen wählen:- MP5103-Mainframe - 3-Slot-Gehäuse, 1HE-Rack-montierbar- MSMU60-2 60-V-Dual-Channel-SMU-Modul - Präzisionsquelle/-messung mit Hochgeschwindigkeits-Digitalisierung- MPSU50-2ST Zweikanal-Bipolar-Stromversorgungsmodul - 50 W pro Kanal mit erweiterter Schutzfunktion und bipolarem AusgangÜber TektronixTektronix ist seit fast 80 Jahren der Partner, dem Ingenieure bei Messungen, Entdeckungen und Innovationen vertrauen. Heute liefern wir Test- und Messlösungen, die Präzision mit Einfachheit verbinden und Ingenieuren dabei helfen, Durchbrüche zu beschleunigen, die eine bessere Zukunft gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter tek.com/newsroom (https://www.tek.com/en/newsroom).Tektronix ist eine eingetragene Marke von Tektronix, Inc. Alle anderen genannten Markennamen sind Dienstleistungsmarken, Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.Medienkontakt:Jill Bailey, Tektronix: jill.bailey@tektronix.comBecca Wirta, Publitek: becca.wirta@publitek.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2773574/MP5000_Mainframe_front.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tektronix-definiert-automatisierte-tests-neu--mit-dem-modularen-prazisionstestsystem-der-mp5000-serie-302556881.htmlOriginal-Content von: Tektronix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180962/6119017