Hinter den Kulissen von Deutschlands größtem Freizeitpark / Trailer zur neuen Doku-Soap / ab 20.10.2025 wöchentlich montags um 21 Uhr im SWR und in der ARD Mediathek.Der Europa-Park feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Eine siebenteilige Doku-Soap des SWR begleitet die Familie Mack und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Arbeit in diesem für sie besonderen Jahr. Neben vielen emotionalen Momenten zeigt die Serie auch den Umgang der Familie mit Rückschlägen und Herausforderungen. Alle Folgen "Die Europa-Park Macher" werden ab dem 20. Oktober 2025 immer montags um 21 Uhr im SWR ausgestrahlt und sind vorab ab dem 16. Oktober 2025 in der ARD Mediathek verfügbar.Blick hinter die KulissenMehr als sechs Millionen Besucherinnen und Besucher im Jahr empfängt der Europa-Park in Rust. Er gehört zu den besucherstärksten Freizeitparks Europas. Doch wer sind die Menschen hinter den Kulissen? Die Doku-Soap begleitet "Die Europa-Park Macher" in sieben Folgen bei ihrer Arbeit. Vor der Wiedereröffnung nach der Winterpause müssen Vorbereitungen getroffen, neue Attraktionen und ein neues Resort eröffnet werden. Unter Zeitdruck kommt es dabei immer wieder zu Nervenkitzel und zu emotionalen Momenten. Zum ersten Mal gewährt die Geschäftsführung im Rahmen der Dreharbeiten einem Kamerateam Einblicke in eine ihrer Sitzungen.Highlight JubiläumsgalaDer Freizeitpark feiert 2025 seinen 50. Geburtstag. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist das Jubiläumswochenende im Juli. An diesem Wochenende bleibt der Park bis 24 Uhr geöffnet, inklusive Feuerwerk und Weltpremiere des ersten Europa-Park-Animationsfilms. Familie Mack hat zahlreiche Prominente zur Jubiläumsgala geladen. Ein Show-Programm mit Hunderten Artist:innen, Musiker:innen und Redner:innen wird geprobt. Für Roland Mack ist dies eine der wichtigsten Veranstaltungen seines Lebens. Wird er zufrieden sein?"Die Europa-Park Macher" ist eine Produktion von Kimmig Entertainment im Auftrag des SWR. Die siebenteilige Doku-Soap steht ab Donnerstag, 16. Oktober 2025 in der ARD Mediathek zum Abruf bereit. Ausgestrahlt wird sie ab dem 20. Oktober 2025 immer montags um 21 Uhr im SWR. Ein Trailer bietet einen ersten Vorgeschmack.