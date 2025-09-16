Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot auf Xetra und an der Börse Frankfurt: europäische Aktien, aktive Aktien- und Mischfonds sowie verschiedene Anleihestrategien, so die Deutsche Börse AG.Der Ossiam MSCI EMU UCITS ETF 1C (ISIN LU3078637314/ WKN A419HG) bilde die Wertentwicklung des MSCI EMU Index ab. Dieser umfasse derzeit 219 große und mittelgroße Unternehmen aus zehn entwickelten Ländern der Eurozone. Zu den größten Werten zählten Allianz, ASML Holding, LVMH Moet Hennessy, SAP und Siemens. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
