Rund fünfeinhalb Jahre nach dem Start wollen die Stadtwerke Tübingen ihren Elektroauto-Sharing-Dienst Coono wieder einstellen. Hauptgrund dafür ist die mangelnde Wirtschaftlichkeit. Denn zwar war es Coono gelungen, eine gewisse Nachfrage zu generieren, doch "auskömmlich war das Projekt zu keiner Zeit". Die Stadtwerke Tübingen hatten Coono im Mai 2020 gestartet, zum Angebot zählten zunächst 40 Elektroroller und zehn Elektroautos.
