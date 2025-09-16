Die MVG Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) mit Sitz in der nordrhein-westfälischen Stadt Lüdenscheid bereitet sich auf den Empfang von 25 E-Bussen vor. Dazu hat der ÖPNV-Betreiber nun nochmals 3,8 Millionen Euro an Fördermitteln eingeworben. Die MVG gibt an, aus Mitteln des Landes NRW einen neuen Förderbescheid über 2,3 Millionen Euro für den Ausbau der Lade- und Werkstattinfrastruktur erhalten zu haben. Parallel hat der Zweckverband Mobilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
