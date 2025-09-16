Mainz (ots) -
Woche 38/25
Di., 16.9.
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.19 Wetter (VPS 19.20)
19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)
Offensive in Gaza-Stadt - Israel schickt Bodentruppen
Moderation: Andreas Klinner
Im Streaming: 16. September 2025, 19.20 Uhr bis 16. September 2027
19.40 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)
20.25 Das war dann mal weg (VPS 20.15)
21.10 frontal (VPS 21.00)
(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 39/25
Fr., 26.9.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Entwicklungshilfe - Wem nützt sie wirklich?
