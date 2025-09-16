© Foto: AdobeStockDer morgige Fed-Termin versetzt die Edelmetalle in Aufruhr. Gold jagt von einem Rekord zum nächsten. Der Silberpreis knallt rauf. Platin hinkt dem Momentum der beiden anderen noch deutlich hinterher; noch…Epische Goldpreisrallye und gewaltiger Preisknall bei Silber Vor allem in der Preisentwicklung von Gold und Silber spiegelt sich die Erwartungshaltung der Marktakteure hinsichtlich der morgigen Leitzinsentscheidung der Fed wider. Gold beschleunigt seine epische Preisrallye. Nicht minder spektakulär entwickelt sich gleichzeitig Silber. Der Silberpreis knallt gewaltig rauf und nimmt die 43 US-Dollar ins Visier. Platin kann in der aktuellen Phase mit Gold und Silber nicht ganz Schritt …Den vollständigen Artikel lesen ...
