DJ US-Industrieproduktion im August überraschend gestiegen

DOW JONES--Die Industrie in den USA hat im August ihre Produktion gesteigert. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Abnahme um 0,1 Prozent prognostiziert.

Die Kapazitätsauslastung verharrte mit 77,4 Prozent auf dem Vormonatsniveau. Hier waren Ökonomen von exakt dieser Rate ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung auf 77,4 (vorläufig: 77,5) Prozent revidiert.

Die Industrieproduktion war im vorangegangenen Monat um 0,4 (vorläufig: -0,1) Prozent gesunken. Im Jahresvergleich wurde im August 0,9 Prozent mehr produziert.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde gegenüber dem Vormonat ein Produktionsplus von 0,2 Prozent verzeichnet nach minus 0,1 Prozent. Die Jahresrate lag bei plus 1,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/DJN/voi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 09:24 ET (13:24 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.