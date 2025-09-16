China hat am Dienstag neue Maßnahmen vorgestellt, um den Konsum im Dienstleistungssektor anzukurbeln. Damit will das Land nach den zuletzt schwächer als erwarteten Wirtschaftsdaten dafür sorgen, dass die Binnennachfrage wieder an Fahrt gewinnt - diese war in den letzten Jahren das große Problem im Reich der Mitte.Konkret plant die Regierung, Bereiche wie Internet, Kultur, Telekommunikation, Gesundheitswesen und Bildung stärker zu öffnen und den Zugang für private sowie ausländische Investoren zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
