16.09.2025 / 16:19 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 24. Zwischenmeldung



Im Zeitraum vom 8. September 2025 bis einschließlich 12. September 2025 wurden insgesamt Stück 1.609.507 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 28. März 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 1. April 2025 mitgeteilt wurde.



Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro) 08. September 2025 332.780 30,1113 09. September 2025 324.797 30,1719 10. September 2025 306.664 30,8642 11. September 2025 324.066 31,0905 12. September 2025 321.200 31,3836

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=3zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2025-1



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. April 2025 bis einschließlich 12. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 29.297.410 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank AG erfolgt durch eine von der Deutsche Bank AG beauftragte Wertpapierhandelsbank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).







