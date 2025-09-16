Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -Eine Zeit, die viele Menschen nicht vergessen werden: Mitte der 90er machte ALDI mit dem Medion PC den Computer für Millionen Haushalte leistbar und öffnete damit den Weg ins Internetzeitalter. Deswegen wird dieses Stück Geschichte, der ALDI PC, nun im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ausgestellt.Wie ALDI den PC demokratisierte- Anfang der 90er Jahre startete das World Wide Web und läutete ein neues Zeitalter ein.- Ab 1997 machte der ALDI PC von Medion digitale Technik für viele in Deutschland leistbar und zugänglich und ebnete einer ganzen Generation den Weg ins Internet.- 2005 folgte ALDI TALK und öffnete Mobilfunk für alle.- 2025 führte ALDI erstmals eine Internetlösung für zuhause ein.- Ab dem 23. September 2025 wird der ALDI PC erstmals im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt, als Vorgeschmack auf die Neueröffnung der Dauerausstellung Ende des Jahres. Damit wird dieser historische Meilenstein offiziell in der Zeitgeschichte dokumentiert.- Vielleicht kommt in 20 Jahren der erste Router von ALDI ebenfalls ins Museum."Mitte der 90er machte ALDI mit dem Medion PC den Computer für Millionen Haushalte leistbar und öffnete damit den Weg ins Internetzeitalter. Eine Zeit, die viele von uns nicht vergessen werden. Dass der erste ALDI PC nun bald im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ausgestellt wird, ehrt uns ausgesprochen und ist eine große Motivation, auch in Zukunft das gute Leben für alle zu ermöglichen", sagt Christian Göbel, stellvertretender Geschäftsführer Marketing & Communication bei ALDI SÜD."Der ALDI PC steht für ein Stück Alltagsgeschichte. Er war ein Symbol für Teilhabe an Technologie. Viele Menschen erinnern sich noch heute daran, wie sie mit dem ALDI PC ihre ersten Schritte ins digitale Zeitalter gemacht haben. Wir freuen uns, dass dieses besondere Kapitel im Haus der Geschichte lebendig bleibt", ergänzt Serra Schlesinger, Director Communications bei ALDI Nord Deutschland.ALDIStory zum ALDI PC erstmals verfilmtALDI SÜD hat dem Thema eine eigene Story gewidmet. Ab sofort ist die ALDIstory zum ersten ALDI PC (https://youtu.be/gR3V8VFL3qs) auf YouTube und den Social-Media-Kanälen von ALDI SÜD zu sehen und erzählt, wie der Erfinder des Discounts mit diesem Meilenstein digitale Teilhabe für alle möglich machte.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol,presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6119072