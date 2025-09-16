© Foto: Schoening - picture alliance / imageBROKER |Die Aktie von Beiersdorf fällt weiter. Ein schwaches Wachstum bei Nivea sorgt für Unsicherheit und verstärkt den Druck auf das Unternehmen.Die Talfahrt der Beiersdorf-Aktie hat sich am Dienstag deutlich beschleunigt. Nach einer skeptischen Analyse der Investmentbank Jefferies fiel der Kurs im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Juni 2022. Auf der Handelsplattform Xetra gaben die Papiere des Hamburger Konsumgüterkonzerns um bis zu 2,9 Prozent nach, zuletzt lagen sie mit einem Minus von 1,54 Prozent bei 93,20 Euro (Stand 14:26). Damit summiert sich das Minus seit Jahresbeginn auf fast ein Viertel. Jefferies strich seine Kaufempfehlung für die Aktie. Analyst David Hayes begründete den …Den vollständigen Artikel lesen ...
