© Foto: Karl-Josef Hildenbrand - dpaDer Tech-Sektor erlebt einen überraschenden Wandel: Leerverkäufe schrumpfen, während die großen Player wie Apple und Microsoft weiter glänzen. Was steckt dahinter?Im August verringerten Leerverkäufer ihre Wetten gegen den Informationstechnologiesektor des S&P 500, dessen Leerverkaufsanteil laut Daten von SeekingAlpha von 1,77 Prozent im Juli auf 1,63 Prozent sank. Der Sektor, der das größte Gewicht im Index hat, verzeichnete in diesem Jahr bislang ein Wachstum von mehr als 16 Prozent, während der breitere S&P 500 Index um über 11 Prozent zulegte: Enphase Energy war im vergangenen Monat die am meisten geshortete Aktie des Sektors, während Apple erneut den Titel der am wenigsten geshorteten …Den vollständigen Artikel lesen ...
