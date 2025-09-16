Wie man mit dem plötzlichen Zeitreichtum nach dem Unternehmensverkauf umgeht - und warum er Chance und Herausforderung zugleich ist. Ein ehrlicher Erfahrungsbericht aus dem Leben des ehemaligen Maklers und heutigen Nachfolgepraktikers Gerald Mützel. Ein Beitrag von Gerald Mützel, Nachfolgeberater bei MÜTZEL BSV, ehem. Inhaber und Vorstand der MÜTZEL Versicherungsmakler AGIch hatte mein Maklerunternehmen verkauft. Der Vertrag war unterschrieben, das Konto gefüllt, die Verantwortung übergeben. Alles, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact