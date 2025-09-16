Es ist ein trauriges Jubiläum: Ford feiert gerade 100 Jahre in Deutschland - und will nun weitere Stellen am Stammsitz in Köln abbauen. Kamen dort erst letztes Jahr 2.900 Jobs unter die Räder, sollen jetzt schnell weitere 1.000 Arbeitsplätze verschwinden. Schuld soll die schwache Nachfrage nach Elektroautos sein. Ford hat sein traditionsreiches Werk in Köln in den letzten Jahren mit Milliarden-Aufwand zum "Electric Vehicle Center" umgebaut und stellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
