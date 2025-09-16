EQS-News: LIBERO football finance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)



16.09.2025 / 16:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LIBERO football finance AG

Taunusanlage 9-10

60329 Frankfurt

Germany

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 15.09.2025

40.360.000

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

