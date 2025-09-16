Berlin (ots) -Der Herrenmeister des Johanniterordens, S.K.H. Dr. Oskar Prinz v. Preußen, hat Oliver Meermann zum neuen hauptamtlichen Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ernannt. Die Ernennung erfolgte zum 15. September 2025. Meermann wird die Johanniter-Unfall-Hilfe zukünftig gemeinsam mit Thomas Mähnert und Christian Meyer-Landrut führen.Oliver Meermann ist seit vielen Jahren in verantwortungsvollen Positionen bei den Johannitern tätig. Seit 2013 gehörte er dem Landesvorstand der Johanniter im Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar an. Von 2000 bis 2013 war er Kreis- und Regionalvorstand in Darmstadt, Gießen und später Mittelhessen.Seit 2016 hat er auch die Geschäftsführung der Johanniter-Luftrettung inne. Unter seiner Führung wurde zudem im Jahr 2020 das Competence Center European Civil Protection and Disaster Assistance (EUCC) der Johanniter gegründet, das ebenfalls zum Landesverband Hessen/ Rheinland-Pfalz/ Saar gehört. Hier bündelt die Johanniter-Unfall-Hilfe ihre Aktivitäten im europäischen Katastrophenschutz, auch die Johanniter-Soforthilfe ist hier angesiedelt.Volker Bescht, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe, sagte anlässlich der Ernennung: "Oliver Meermann blickt auf ein jahrzehntelanges Engagement für die Johanniter zurück und hat die Geschicke unserer Organisation in seinen bisherigen Aufgaben höchst erfolgreich mitgestaltet. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für das neue Amt gewinnen konnten, und wünsche ihm auch für die neue Aufgabe viel Erfolg und Gottes Segen. Ich verbinde dies mit einem ausdrücklichen Dank an seine Bundesvorstandskollegen Thomas Mähnert und Christian Meyer-Landrut, die die Johanniter-Unfall-Hilfe in den vergangenen Monaten unter hohem persönlichem Einsatz als Duo so engagiert geführt haben."Oliver Meermann sagt: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Thomas Mähnert und Christian Meyer-Landrut in neuer Konstellation. Gemeinsam werden wir uns dafür einsetzen, die Johanniter-Unfall-Hilfe als Gesamtorganisation weiter voranzubringen. Die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen, im Zivil- und Katastrophenschutz, aber auch in vielen anderen Bereichen, fordern uns als Hilfsorganisation. Hier gemeinsam gute Lösungen zu finden, wird in den nächsten Jahren eine unserer wichtigsten Aufgaben sein."Der gebürtige Hesse Meermann ist Betriebswirt und ausgebildeter Notfallsanitäter und war von 1989 bis 1993 bei der Bundeswehr. Er ist 55 Jahre alt, hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Familie in Hessen.Über die Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der großen Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein bedeutendes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.Pressekontakt:Juliane Flurschütz, Stellvertretende PressesprecherinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleTel. 030-26997-361, Mobil 0173 619 3409E-Mail: medien@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/6119107