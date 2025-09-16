© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEIm neuen Video von wO TV geht Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, der Frage nach, welche Anlageklassen wirklich Wohlstand schaffen und welche im Laufe der Geschichte als Verlustbringer agierten. "Wohlstand entsteht nicht durch blindes Diversifizieren oder durch das Kaufen des gesamten Marktes", erklärt Willhöft und weiter: "96 Prozent aller Aktien schaffen langfristig keinen Mehrwert." Willhöft hebt hervor, dass es letztlich nur ein winziger Bruchteil der börsennotierten Unternehmen ist, der den Großteil des Wohlstands generiert. Im Video werden historische Daten von Henrik Bessenbinder präsentiert, die zeigen, dass nur vier Prozent der Aktien in den USA und nur 2,4 Prozent global den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE