Stoïk will die Verzahnung von Versicherung und Cybersicherheit weiter voranbringen. Nun hat Jan Meurer die Position als Direktor Vertriebsmanagement übernommen. Er hat langjährige Erfahrung im Cyberbereich. Der europäische Cyberassekuradeur Stoïk will die operative Verzahnung von Versicherung und Managed Security Services (MSSP) stärken. Nun wurde Jan Meurer zum Direktor Vertriebsmanagement ernannt. Damit will das Unternehmen seinen Kurs unterstreichen, Cybersicherheit als zentralen Werttreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact