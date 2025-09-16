Neue Zertifizierungen stärken die Rolle von Infobip im globalen Telekommunikations-Ökosystem

Die globale Kommunikationsplattform Infobip hat im Rahmen des CAMARA-Projekts zwei neue Netzwerk-API-Zertifizierungen von der GSMA erhalten. Die Zertifizierungen für SIM-Swap und Nummernverifizierung unterstreichen das Engagement von Infobip für die Weiterentwicklung globaler Standards für Netzwerk-APIs durch die GSMA Open Gateway-Initiative.

Die Zertifizierungen sind ein wichtiger Meilenstein für Infobip und seine Telekommunikationspartner weltweit. Sie bestätigen die Kompetenz von Infobip und unterstützen Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) dabei, im Rahmen der globalen Standardisierungsbemühungen der GSMA ihre eigenen Zertifizierungen zu erhalten.

Viktorija Radman, Telecom Growth Strategy Director bei Infobip, sagte: "Die Erlangung der GSMA-Zertifizierungen für SIM-Swap und Nummernüberprüfung unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung sicherer, skalierbarer Lösungen für Betreiber weltweit. Als CPaaS-Enabler hat sich Infobip zum Ziel gesetzt, Telekommunikationsunternehmen dabei zu unterstützen, neue globale Standards zu übernehmen und die Vorteile von Netzwerk-APIs in realen Anwendungsfällen zu nutzen. Mit seiner Erfahrung, seinen Partnerschaften und seinem entwicklerorientierten Ansatz hilft Infobip Telekommunikationsunternehmen weltweit, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und die digitale Transformation zu beschleunigen."

Auswirkungen in der Praxis

Infobip hat mehrere erfolgreiche Partnerschaften geschlossen, um im Rahmen der GSMA Open Gateway-Initiative CAMARA-konforme Netzwerk-APIs auf den Markt zu bringen. So hat Infobip beispielsweise gemeinsam mit vier großen französischen Mobilfunkbetreibern gezeigt, wie Netzwerk-APIs in Kombination mit Reichweitenkanälen wie RCS zur Betrugsbekämpfung und zur Verbesserung der digitalen Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit im Bankensektor beitragen können. Das Unternehmen half außerdem allen brasilianischen Betreibern bei der Implementierung und Vermarktung von APIs für Nummernüberprüfung, SIM-SWAP-Erkennung, KYC und Gerätestandort, um Unternehmen und Entwicklern dabei zu helfen, die Überprüfung zu beschleunigen, die Fehlerwahrscheinlichkeit zu verringern, die Konversionsrate zu erhöhen und Betrug zu bekämpfen.

Bei Shift Zadar wird Infobip gemeinsam mit GSMA, CAMARA und Orange einen Ideathon bei Shift Zadar in Kroatien veranstalten. "Entwickler werden Anwendungsfälle mit zertifizierten Netzwerk-APIs untersuchen und entwickeln, darunter SIM-Swap, Nummernüberprüfung, Gerätestandort und Know Your Customer (KYC) Match. Diese Initiative unterstreicht die Bedeutung der Präsentation der skalierbaren Nutzung von Netzwerk-APIs unter Entwicklern, und die GSMA fühlt sich geehrt, sich daran zu beteiligen und einer der Haupttreiber dieses wichtigen Moments auf der Konferenz zu sein", sagte Henry Calvert, Leiter des Bereichs Netzwerke bei der GSMA.

Cédric Gonin, Cédric Gonin, Director of Telco API Business Strategy Channel Management bei Orange Livenet, sagte:"Infobip trägt durch die Einführung und Implementierung von Netzwerk-APIs für Mobilfunknetzbetreiber zur Förderung von Innovationen im Telekommunikationsökosystem bei. Orange steht bei diesen Entwicklungen an vorderster Front. Auf der Shift-Zadar-Konferenz von Infobip werden wir demonstrieren, wie solche Tools unseren Kunden besser dienen und sie vor Betrug schützen können, während sie gleichzeitig zur Entwicklung des Telekommunikationsökosystems weltweit beitragen."

Neue Auszeichnungen

Infobip hat den Frost Sullivan Global Customer Value Leadership Award 2025 für Netzwerk-APIs gewonnen. Frost Sullivan würdigte Infobip für seine Fähigkeit, das Netzwerk-API-Ökosystem in seine nächste Wachstumsphase zu führen, Marktanteile zu gewinnen und seine Führungsposition in den kommenden Jahren zu behaupten.

Infobip zeichnet sich als Vorreiter bei Lösungen für Netzwerk-Anwendungsprogrammierschnittstellen aus und baut dabei auf seiner umfassenden Expertise im Bereich Kommunikationsplattformen als Serviceangebot und seinen umfangreichen Beziehungen zu CSPs auf.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die Unternehmen in die Lage versetzt, vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey zu schaffen.

