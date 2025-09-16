© Foto: Alex Brandon - AP

Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff warnt: Trumps Politik treibt die USA ins Chaos. Für Anleger könnte Amerika bald so riskant wirken wie ein Schwellenland.Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff warnt vor einem tiefgreifenden wirtschaftlichen Wandel in den USA unter Präsident Donald Trump. Er prognostiziert eine "veritable Schuldenkrise" in den nächsten vier bis fünf Jahren und hält eine "Japanisierung" der US-Wirtschaft für möglich. "Unsere Schulden sind unter Trump so hoch wie nie zuvor", sagte Rogoff gegenüber dem Handelsblatt. Die Zinsausgaben hätten sich bereits verdoppelt und könnten sich weiter verdreifachen. "Es droht der Finanzkollaps oder eine Art Japanisierung der USA." Besonders gefährlich …