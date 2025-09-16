PayPal startet mit personalisierten Zahlungslinks eine neue Lösung für schnelle Geldtransfers und will Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum in direkte Zahlungen integrieren. Der Aktienkurs zeigt sich davon unbeeindruckt, denn operative Schwächen trüben die Stimmung.Neue Zahlungsfunktion soll Nutzer binden Mit "PayPal Links" führt das Unternehmen in den Vereinigten Staaten eine Funktion ein, über die Nutzer einmalig nutzbare Zahlungslinks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de