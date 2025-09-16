LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne komplett eingebüßt. Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch nahm die Nervosität der Anleger deutlich zu. Es gilt zwar am Markt als ausgemacht, dass die Fed die Leitzinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte senken wird, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der weitere Zinspfad hingegen ist mit Unsicherheiten behaftet. Denn die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump birgt Inflationsgefahren.

Der Leitindex der Eurozone büßte 1,25 Prozent auf 5.372,31 Punkte ein. Außerhalb des Euroraums ging es für den Schweizer SMI um 1,03 Prozent auf 12.018,66 Zähler abwärts. Der britische FTSE 100 sank um 0,88 Prozent auf 9.195,66 Punkte./la/jha/

EU0009658145, FR0003500008, CH0009980894, GB0001383545