© Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa - dpa-BildfunkRekordhohe Goldpreise, schwache Jobdaten, geopolitische Eskalationen - eigentlich müsste Panik an den Finanzmärkten herrschen. Doch Aktien und Anleihen eilen von Rekord zu Rekord. Und die Rallye könnte weitergehen.Es ist ein Widerspruch, der selbst erfahrene Investoren ratlos zurücklässt: Während die Schlagzeilen von schwachen Konjunkturdaten, geopolitischen Spannungen und fiskalischen Risiken dominiert werden, notieren Aktienindizes wie der S&P 500 oder der Nikkei auf Allzeithochs und auch der DAX ist nicht weit davon entfernt. Unternehmensanleihen werden so günstig gehandelt wie zuletzt vor Jahrzehnten, und die Volatilität misst Tiefststände. Gleichzeitig erreichen die Goldpreise real …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE