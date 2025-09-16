Am Vortag der Zinsentscheidung in den USA haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf die Bremse getreten. Der DAX sackte am Dienstag um 1,77 Prozent auf 23.329 Punkte ab und fiel damit auf ein Tief seit Ende Juni. Der Leitindex sei lethargisch und verliere den Anschluss an die starken US-Börsen, kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Für den MDAX ging es derweil 1,21 Prozent auf 30.100 Zähler bergab.Die Anleger gehen fest davon aus, dass die US-Notenbank Fed ...Den vollständigen Artikel lesen ...
