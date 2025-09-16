Ethereum in kritischer Phase: Entscheidung zwischen Ausbruch und Korrektur steht bevor

Ethereum bewegt sich weiterhin in einer spannenden Zone zwischen Unterstützung und Widerstand. Auf dem Tageschart liegt der entscheidende Bereich für einen Ausbruch zwischen 4.850 und 4.950 US-Dollar. Erst wenn diese Zone klar überwunden wird, wäre der Weg in Richtung 5.800 bis 6.400 US-Dollar frei. Solange das nicht passiert, bleibt das technische Bild eher neutral mit Potenzial für weitere Seitwärtsbewegungen.

Kritische Unterstützung bei 4.500 US-Dollar im Fokus

Die bisherigen Anstiege seit den letzten Tiefs zeigen sich überwiegend korrektiv, ein klarer Startschuss für eine Rally wurde nicht bestätigt. Deshalb könnte die aktuelle Seitwärtsphase noch andauern, möglicherweise in Form eines Dreiecks oder einer breiteren Welle 4. Auch die abnehmende Ethereum-Dominanz deutet an, dass ETH sich schwerer tut, den Markt aktuell anzuführen.

Besonders wichtig ist die Marke bei 4.500 US-Dollar. Ein Fall darunter könnte ein Signal sein, dass ein lokales Hoch erreicht wurde. Dann wäre eine weitere Korrektur in Richtung der tieferen Unterstützungen bei 3.660 und 3.370 US-Dollar denkbar. Solche Rücksetzer würden den übergeordneten Trend nicht brechen, sondern nur mehr Spielraum für die laufende Korrektur schaffen. Positiv ist, dass die 200-Tage-Linie immer weiter nach oben rückt und bald zusätzliche Unterstützung geben könnte.

Ausbruch über 4.950 US-Dollar entscheidend für Rally

Im kurzfristigen Bereich kam zuletzt Verkaufsdruck auf, doch ein Minus von 2 bis 3 Prozent ist weit entfernt von einem Crash. Viele Marktteilnehmer reagieren über, wenn Kurse in engen Spannen schwanken. Solange kein klarer Bruch nach oben oder unten erfolgt, handelt es sich eher um normale Seitwärtsbewegung. Wichtig bleibt die Zone um 4.500 US-Dollar - ein Bruch darunter würde das Szenario einer E-Welle im laufenden Dreieck aktivieren.

Gelingt dagegen ein Sprung über 4.850 bis 4.950 US-Dollar, könnte sich eine echte Aufwärtsbewegung entwickeln. Bis dahin bewegt sich Ethereum weiter im Spannungsfeld zwischen Unterstützung und Widerstand. Während Ethereum als Anlage spannend bleibt, sieht man in der Anwendung immer mehr Memecoins auf die Solana Blockchain abwandern. Während es sich dabei meist um neue Projekte handelt, macht es der bekannte Wall Street Pepe ($WEPE) anders: Auf Ethereum gestartet, werden nun die ETH Token verbrannt und auf der Solana Blockchain neu gestartet.

Wall Street Pepe Migration: 3,6 Milliarden Token vernichtet

Inzwischen hat das Wall Street Pepe Projekt 3,6 Milliarden Token vernichtet. Allein in der vergangenen Woche waren es 600 Millionen Stück. Parallel schreitet der Wechsel zu Solana schnell voran - eine Blockchain, die wegen niedriger Kosten und hoher Geschwindigkeit besonders für Memecoins interessant ist. Die Token-Burns sind so angelegt, dass das Gesamtangebot von 200 Milliarden Token stabil bleibt. Jeder Kauf auf Solana löst eine Verbrennung der Ethereum-Version aus, damit wird verhindert, dass ETH-Investoren verwässert werden.

Auch die NFT-Kollektion des Projekts wächst. Auf OpenSea wurden bereits Verkäufe im Wert von rund 33.000 US-Dollar erzielt, einzelne Stücke wechselten für 1 ETH den Besitzer. Die NFTs dienen zugleich als Mitgliedskarten mit exklusiven Vorteilen, darunter Zugang zu einem privaten Trading-Chat, in dem bereits Renditen von bis zu 1.000 Prozent berichtet wurden. Für Anleger bleibt Wall Street Pepe spannend, weil es Community-Power mit klaren Mechanismen zur Angebotsverknappung verbindet. Außerdem gibt es das Projekt nun schon länger, was das Risiko eines Rug Pull minimiert.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.