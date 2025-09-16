PENGU durchbricht Trendkanal: Steht der Meme-Coin vor neuer ATH-Rallye?

Nach einer längeren Konsolidierungsphase gelang es den PENGU-Bullen, den Kurs aus einem abwärtsgerichteten Trendkanal zu befreien. Damit steigt die Hoffnung, dass der Ausbruch den Beginn einer neuen Rallye markieren könnte, die den Coin in Richtung seines bisherigen Allzeithochs führt. Analysten sehen Potenzial für weitere Kursgewinne, während gleichzeitig neue Meme-Projekte im Presale für Aufsehen sorgen.

Volatile Entwicklung seit Launch mit jüngstem Ausbruch

Bei PENGU handelt es sich um einen noch vergleichsweise jungen Top-Meme-Coin. Erst Ende 2024 gelauncht, kam es direkt nach den ersten Börsenlistings zu einer All-Time-High-Rallye auf einen Höchststand von bis zu 0,057 Dollar. Zu Beginn des Jahres 2025 ließ das Interesse an Meme-Coins jedoch deutlich nach. Auch die native Kryptowährung des dahinter stehenden NFT-Projektes Pudgy Penguins hatte darunter zu leiden, es kam zu einem rapiden Kurseinbruch um über 90 Prozent.

Seit Juni dieses Jahres ist das Interesse an PENGU jedoch wieder deutlich gestiegen. Im Verlauf des Julis kam es zu einer massiven Rallye, PENGU kletterte wieder über die 0,04-Dollar-Marke und erreichte einen Höchststand von bis zu 0,045 Dollar. Beim ersten Versuch konnte der Widerstand um die 0,045-Dollar-Marke nicht überwunden werden, und es folgte im August eine Konsolidierung. Im Zuge dieser bildete sich im Chart ein sogenanntes Bullflag-Pattern, welches durch einen abwärts gerichteten Trendkanal charakterisiert wird.

Analyst sieht Rallye-Potenzial auf 0,09 Dollar

Nun hat sich für PENGU in der letzten Woche eine positive Entwicklung ergeben. Es gelang den Bullen, nach oben hin aus dem beschriebenen Trendkanal auszubrechen und wieder auf bis zu 0,038 Dollar zu steigen. Innerhalb der letzten 24 Stunden korrigierte PENGU zwar erneut um 1,23 Prozent, allerdings könnte dies laut dem renommierten Analysten Ali Martinez ein Retest des vorangegangenen Trendkanals sein.

Falls die obere Widerstandslinie jetzt als Support hält, könnte Martinez zufolge eine Fortsetzung der Rallye auf bis zu 0,09 Dollar folgen. Das würde vom aktuellen Kursniveau ein Rallye-Potenzial von circa 200 Prozent bedeuten. Aktuell wird PENGU bei 0,03315 Dollar gehandelt, die Marktkapitalisierung liegt bei knapp über 2 Milliarden Dollar bei einem 24-stündigen Handelsvolumen von 295 Millionen Dollar. Im Vergleich zu Top-Meme-Coins wie SHIB oder PEPE besteht noch einiges an Wachstumspotenzial.

SNORT als Alternative im Presale-Stadium

Das junge Krypto-Projekt Snorter stellt in den Augen vieler risikofreudiger Investoren eine spannende Investitionsalternative zu etablierten Meme-Projekten wie PEPE oder SHIB dar. Während diese bereits große Rallyes erlebt haben, befindet sich die native Kryptowährung SNORT derzeit noch in der Presale-Phase. Es ist noch kein Börsenlisting erfolgt und Anleger können ausschließlich über den Vorverkauf auf der offiziellen Website investieren.

Hier wird ein Teil des Coin-Supplys zu einem rabattierten Festpreis von 0,1045 Dollar verkauft. So kamen bis jetzt bereits über 4 Millionen Dollar an Funding für das junge Meme-Projekt zusammen. Das Interesse ist auch deshalb so groß, da die Entwickler von Snorter nicht nur auf Meme-Coin-Hype setzen, sondern auch echte Utility schaffen wollen. Mit dem sogenannten Snorterbot zielen sie auf den Markt des Telegram-Tradings ab. Der Bot soll es ermöglichen, Kryptowährungen direkt in der Telegram-App zu handeln, wobei Trades in unter 1 Sekunde ausgeführt werden können.

