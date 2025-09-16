Avantis Token korrigiert nach spektakulärem Launch: Chance oder Warnsignal?

Während Bitcoin und Ethereum in den letzten Tagen wenig Bewegung zeigten, sorgte Avantis ($AVNT) für Aufsehen am Kryptomarkt. Der erst vor wenigen Tagen gelauncht Token durchlebte eine spektakuläre Kursexplosion, gefolgt von einer scharfen Korrektur. Nach einem Einbruch um über 30 Prozent vom Allzeithoch stellt sich die Frage: Ist der Hype bereits vorbei oder bietet sich jetzt eine Kaufgelegenheit?

Spektakulärer Launch gefolgt von scharfer Korrektur

Avantis ist eine dezentrale Handelsplattform, die Perpetual-Handel mit einer Vielzahl von Anlageklassen ermöglicht - von Rohstoffen und Devisen bis hin zu Kryptowährungen und Real-World Assets. Nutzer können dabei einen Hebel von bis zu 500x verwenden. Während die Plattform selbst bereits seit rund einem Jahr online ist, wurde der dazugehörige Token $AVNT erst kürzlich gelauncht und übertraf dabei alle Erwartungen.

Der Launch verlief spektakulär: Binnen weniger Stunden listeten große Börsen wie Binance, Upbit und Crypto.com den Token. Das Handelsvolumen schnellte daraufhin in die Höhe und übertraf sogar Werte der größten Kryptowährungen der Welt, obwohl $AVNT aktuell erst bei rund 260 Millionen Dollar Marktkapitalisierung liegt. Zusätzlich sorgte der bislang größte Airdrop auf der Base Chain für Aufmerksamkeit, bei dem frühe Nutzer Tokens im Wert von mehreren tausend Dollar erhielten. Doch der spektakuläre Anstieg zieht nun eine scharfe Korrektur nach sich: Vom Allzeithoch bei 1,57 Dollar ist der Kurs um über 30 Prozent eingebrochen und hat die 1-Dollar-Marke wieder unterschritten.

Potenzial für Comeback trotz aktueller Schwäche

Noch ist Avantis nicht auf Augenhöhe mit alternativen Plattformen wie Hyperliquid, das mit einer Marktkapitalisierung von über 17 Milliarden Dollar als Marktführer gilt. Allerdings verfolgt Avantis einen anderen Ansatz: Die Entwickler sprechen bereits von einer "DEX für alles" und bieten schon jetzt weit mehr als nur Kryptowährungen für den Handel an. In den kommenden Monaten soll das Angebot noch erweitert werden, unter anderem um Aktien und zusätzliche Token.

Die stark nachlassende Dynamik sorgt dafür, dass viele Anleger, die gestern noch gehyped waren, nun bereits aussteigen und die Investition als Flop abschreiben. Dabei wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen, ob die mediale Aufmerksamkeit des Token-Launches gereicht hat, um mehr Nutzer auf die Plattform zu ziehen und so mehr Einnahmen zu erzielen. Gelingt das, würde eine deutlich höhere Bewertung gerechtfertigt sein, weshalb auch ein $AVNT-Kurs von 5 Dollar keine große Überraschung wäre. Damit hätte $AVNT immer noch ein Kurspotenzial von 400 Prozent.

Bitcoin Hyper als Alternative mit Tausend-Prozent-Potenzial

Während Avantis nach der starken Rallye der letzten Tage in eine Korrektur übergeht, explodiert die Nachfrage beim neuen Bitcoin Hyper ($HYPER). Das liegt daran, dass hier eine Layer-2-Lösung auf den Markt kommt, die die Nachteile von Bitcoin beseitigen soll. Die Hyper Chain soll schnelle, günstige Transaktionen mit Bitcoin ermöglichen sowie Zugang zu Staking und DeFi-Anwendungen. Damit würden sich auch auf Bitcoin bald Zinsen verdienen lassen.

Der dazugehörige $HYPER-Token befindet sich derzeit noch im Presale und die Nachfrage ist riesig. Bereits über 16,2 Millionen Dollar wurden investiert, obwohl das Listing an den Börsen noch bevorsteht. Da der Preis im Vorverkauf stufenweise angehoben wird, profitieren frühe Käufer schon jetzt von ersten Buchgewinnen. Analysten sehen in Bitcoin Hyper einen echten Gamechanger. Sollte sich die Hyper Chain als Standardlösung für Bitcoin-DeFi etablieren, könnte sich der Kurs des $HYPER-Tokens nach dem Handelsstart schnell vervielfachen. Prognosen reichen von mehreren hundert Prozent bis hin zu Renditen von über 1.000 Prozent.

