Fundstrat-Experte Tom Lee: Bitcoin und Ethereum stehen vor gewaltiger Rallye

Bitcoin und Ethereum zeigten zuletzt eine Kurskorrektur, doch nun könnte eine massive Aufwärtsbewegung bevorstehen. Tom Lee von Fundstrat prognostiziert eine "monströse Rallye" für beide Kryptowährungen, die bereits ab Mittwoch beginnen könnte. Der renommierte Analyst sieht in der anstehenden Fed-Zinsentscheidung den Katalysator für die erwartete Kurserholung.

Fed-Zinsentscheidung als Treiber für Krypto-Boom

Der Kurs von Bitcoin hat sich nach einem Test der 107.000 US-Dollar-Marke zurück auf 116.000 US-Dollar gekämpft. Viele Charttechniker sehen die Korrektur bei der führenden Kryptowährung als beendet an. Auch Ethereum zeigt nach seiner Konsolidierung wieder bullische Signale.

In einem CNBC-Interview äußerte sich Tom Lee, Mitgründer von Fundstrat und Bitmine, äußerst optimistisch: "Ich denke, sie könnten in den nächsten drei Monaten eine Monster-Bewegung hinlegen … eine gewaltige." Als Hauptgrund nennt der Experte die Notenbank Fed, die am Mittwoch ihre Leitzinsentscheidung verkündet. Aktuell wird eine Senkung um 25 Basispunkte erwartet. Lee erklärt: "Die Fed kann das Vertrauen wiederherstellen, indem sie signalisiert, dass wir wieder in einen Lockerungszyklus eintreten."

Massive Kursziele: Bitcoin bei 250.000 Dollar, Ethereum bis 15.000 Dollar

Zeiten der lockeren Geldpolitik gelten traditionell als bullisch für Bitcoin und Ethereum. Beide Assets verzeichneten bereits in der Vergangenheit starke Anstiege in Phasen sinkender Zinsen. Zusätzlich positiv wirkt sich aus, dass sich die Märkte dem vierten Quartal nähern, das historisch als besonders bullisch für Kryptowährungen gilt.

Tom Lee unterstreicht seine optimistische Einschätzung mit konkreten Kurszielen. Für Bitcoin erwartet der Marktbeobachter bis zum Jahresende einen Kurs von 250.000 US-Dollar - mehr als eine Verdopplung vom aktuellen Niveau. Diese Entwicklung soll neben der lockeren Geldpolitik auch durch die weitere Nachfrage institutioneller Anleger getrieben werden. Noch optimistischer zeigt sich Lee für Ethereum und prognostiziert einen ETH-Kurs zwischen 7.500 und 15.000 US-Dollar bis zum Jahresende, was im besten Fall mehr als eine Verdreifachung bedeuten würde.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.