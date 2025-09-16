Anzeige / Werbung

NIO Aktie 2025: Mega-Lieferzahlen und neue Modelle - ist der Turnaround da?

NIO wurde 2014 von William Li mit dem Anspruch gegründet, ein neues Kapitel in der Elektromobilität aufzuschlagen. Von Beginn an positionierte sich das Unternehmen im Premiumsegment und setzte auf Design, Technologie und ein nahtloses Nutzererlebnis. Über Kooperationen mit etablierten Produzenten gelang der Markteintritt, und mit dem SUV ES8 präsentierte NIO 2017 sein erstes Serienmodell. Seither baute der Hersteller sein Portfolio stetig aus und setzte mit dem Konzept der Batteriewechselstationen ein Alleinstellungsmerkmal, das bis heute als technologische Besonderheit gilt. Trotz hoher Anlaufverluste gelang es NIO, sich als einer der bekanntesten E-Auto-Hersteller Chinas zu etablieren und eine internationale Expansion - unter anderem nach Europa - einzuleiten.

Heute arbeitet NIO an einer breiten Modellpalette von Premium-Limousinen bis hin zu erschwinglicheren Submarken wie ONVO und Firefly, während gleichzeitig die Power-Swap-Infrastruktur und eigene Softwareplattformen ausgebaut werden. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen starke Lieferzuwächse und einen deutlich steigenden Umsatz, auch wenn das Unternehmen weiter Verluste schreibt und eine Kapitalerhöhung angekündigt hat. In unserer aktuellen Analyse werfen wir einen genauen Blick auf die neuen Auslieferungszahlen, die Bilanz und das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool - und klären, ob sich bei der NIO-Aktie jetzt eine echte Trendwende andeutet.

