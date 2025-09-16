Europa will auch beim Bezahlen unabhängiger von den USA werden. Banken treiben den Zahldienst Wero als Alternative zu Paypal und Co. voran - sehen sich aber von einer EZB-Initiative gebremst. Zahldienst Wero statt digitaler Euro: Hessens Sparkassen-Präsident Stefan G. Reuß fordert Tempo beim Ausbau einer europäischen Alternative im Zahlungsverkehr im Wettbewerb mit den USA. Die Pläne für einen digitalen Euro für Privatkunden behinderten den flächendeckenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n