© Foto: Richard Drew - AP

Der milliardenschwere und an der Wall Street als "Bond-King" bekannte Jeffrey Gundlach sagt, er sei weiterhin optimistisch in Bezug auf einen Vermögenswert, der in diesem Jahr bislang Aktien und Bitcoin übertrifft.In seinem neuesten Webcast sagt der CEO von DoubleLine Capital, dass Gold vor Jahresende noch ein neues Allzeithoch erreichen werde. Laut Gundlach hält er es für sinnvoll, das Edelmetall zu halten, solange die Vereinigten Staaten Haushaltsdefizite aufweisen und ausländisches Geld das Land verlässt. "Ich denke, dass Gold in diesem Jahr sehr wohl auf 4.000 US-Dollar steigen könnte, und es ist gerade senkrecht nach oben gegangen." Er sagt, dass er die Bewegung von Gold in diesem Jahr …