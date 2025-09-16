EQS-Ad-hoc: FamiCord AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o. o. erwirbt 100 % der Anteile an der Stammzellbank "nOvum" spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Warschau, Polen
Leipzig, 16.09.2025 - Die Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o., Polen, ("PBKM"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FamiCord AG, hat heute mit der Familienstiftung nOvum und Jan Lewandowski einen Aktienkaufvertrag über den Erwerb von 100% der Anteile an der Stammzellbank "nOvum" spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Polen ("nOvum") abgeschlossen.
nOvum ist eine Familienstammzellbank, die sich auf die Gewinnung, Prüfung, Verarbeitung und Lagerung von Nabelschnurblut konzentriert. nOvum bietet Dienstleistungen an, die mit denen von Unternehmen der FamiCord Group vergleichbar sind.
Der vereinbarte Kaufpreis entspricht einem mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag (abzüglich Schulden zum Closing-Zeitpunkt), zahlbar in bar in mehreren Raten innerhalb von 18 Monaten nach Closing.
Das Eigentum an den Anteilen geht bei Closing auf PBKM über. Das Closing der Transaktion hängt von mehreren marktüblichen aufschiebenden Bedingungen ab. Die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen und das Closing der Transaktion werden voraussichtlich vor Ende 2025 erfolgen.
Die Finanzierung der Transaktion erfolgt aus Kreditlinien, die der FamiCord AG zur Verfügung stehen und durch welche der PBKM die benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt wird. Der Vorstand prüft derzeit mögliche Auswirkungen der Akquisition auf die Prognose der FamiCord AG für das Geschäftsjahr 2025.
Mitteilende Person: Jakub Baran, CEO
Ende der Insiderinformation
16.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FamiCord AG
|Perlickstr. 5
|04103 Leipzig
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0341)48792-40
|Fax:
|+49(0341)48792-39
|E-Mail:
|ir@famicord.com
|Internet:
|www.famicord.com
|ISIN:
|DE000A0BL849
|WKN:
|A0BL84
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2198396
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2198396 16.09.2025 CET/CEST