Die Anmeldung ist ab sofort möglich, und niederländische Innovatoren werden dazu angehalten, teilzunehmen und sich zu bewerben, um ihre Kompetenzen zu präsentieren.

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 16. September 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) wird am 18. November 2025 in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Verteidigungsministerium und dem niederländischen Wirtschaftsministerium seine zweite Blue Magic Netherlands (BMNL)-Veranstaltung ausrichten. Die BMNL 2025 knüpft an die erfolgreiche erste Veranstaltung im Jahr 2024 an und wird im MELT at Avular, einem erstklassigen Veranstaltungsort für technologischen Austausch unweit von Brainport Eindhoven, dem Zentrum der niederländischen High-Tech-Fertigungsindustrie, stattfinden. Zur Anmeldungsseite gelangen Sie über den folgenden Link: www.ga-asi.com/blue-magic-netherlands-2025.

"Die erste BMNL-Veranstaltung war ein Riesenerfolg für die niederländische Industrie", so Brad Lunn, Managing Director von GA-ASI. "Wir haben starke Investitionsmöglichkeiten bei niederländischen Unternehmen - darunter Arceon, Emergent Swarm Solutions und Saluqi Motors - identifiziert und möchten nun auf diesem Erfolg bei der BMNL 2025 aufbauen."

Ziel von Blue Magic Netherlands ist es, die Entwicklung und Umsetzung von Technologien in der niederländischen Industrielandschaft zu fördern. GA-ASI lädt große und kleine Technologie- und Luftfahrtunternehmen mit Sitz in den Niederlanden ein, sich zu bewerben, um die transformativen Lösungen der nächsten Generation vorstellen zu können, die den Kurs der Industrie- und Verteidigungstechnologien prägen könnten. Auf dieser Veranstaltung kommen führende Vertreter aus den Bereichen Spitzentechnologie, Luftfahrt, Wirtschaft und Regierung in einem einzigen Forum in den Niederlanden zusammen, um neue Technologien zu sondieren, die den weltweit dringlichsten Herausforderungen im Bereich Verteidigung und Sicherheit begegnen. GA-ASI liefert sein unbemanntes Flugzeug MQ-9A an die Königlichen Luftstreitkräfte der Niederlande.

Zusammen mit den Partnern Brainport Development Eindhoven, Lockheed Martin Ventures, Brabant Development Agency und Netherlands Industries for Defence & Security (NIDV) nimmt GA-ASI Pitches zu einer breiten Palette von Technologien entgegen. Die Teilnahme an dieser wegweisenden Veranstaltung bietet eine ideale Gelegenheit, Kontakte zu Geldgebern zu knüpfen und mit Branchenführern zusammenzuarbeiten. Unternehmen und Einzelpersonen, die nur als Zuschauer und zum Networken teilnehmen möchten, können sich ebenfalls gerne anmelden.

Unternehmen, die ihre Kompetenzen präsentieren möchten, können einen Pitch einreichen. GA-ASI und andere Teilnehmer hören sich die Technologie-Pitches an, gefolgt von einer Podiumsdiskussion. Es werden auch Networking-Möglichkeiten geboten, bei denen die Teilnehmer andere High-Tech-Unternehmen und Branchenführer treffen können, um zu sehen, ob ihre Kompetenzen auf neue und nützliche Weise genutzt werden können. Die Schwerpunkte in diesem Jahr liegen auf intelligenten Systemen - künstliche Intelligenz (KI)/maschinelles Lernen und Autonomie, intelligente Materialien - fortschrittlichen Materialien und Fertigung, Sensoren, Weltraum und unbemannte Flugsysteme für die Abwehr.

Unternehmen, die ihre Kompetenzen präsentieren möchten, müssen ihre Pitches bis spätestens 10. Oktober 2025 im PDF-Format einreichen. Die für eine Präsentation ausgewählten Unternehmen werden am 3. November 2025 benachrichtigt.

Um einen Pitch einzureichen oder sich für die persönliche oder virtuelle Teilnahme anzumelden, besuchen Sie bitte die Veranstaltungswebseite unter www.ga-asi.com/blue-magic-netherlands-2025.

Die Organisatoren der BMNL werden außerdem mehrere virtuelle Workshops zu verschiedenen Themen veranstalten, die für Start-ups im Bereich Verteidigungstechnologie relevant sind. Diese Workshops werden auf der Veranstaltungswebseite aufgeführt und stehen dem gesamten niederländischen Innovationsökosystem offen.

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 8 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator seit über 30 Jahren und beinhaltet MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger und MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

