Großbritannien leidet unter der hartnäckigsten Inflation der großen Industrienationen - und die Auswirkungen spüren die Verbraucher. Das Pfund profitiert, aber die hohen Lebenshaltungskosten sind ein massives Problem.Großbritannien steht im Kampf gegen die Inflation zunehmend allein da. Während die Federal Reserve in den USA und die Europäische Zentralbank (EZB) Zinssenkungen ankündigen oder schon auf einem niedrigen Niveau angekommen sind, bleibt der Bank of England (BoE) nichts anderes übrig als bei hohen Zinsen zu bleiben. Denn nur so kann die Teuerung in dem Land im Zaum gehalten werden. Bei ihrer Sitzung am Donnerstag dürfte die Notenbank einigen Experten zufolge also die Füße …