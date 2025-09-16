Matrix Executions, ein Marktführer im Bereich der Technologie für den Optionshandel, hat die Einführung seiner neuesten White-Label-Lösungen für den algorithmischen Handel mit Aktienoptionen angekündigt. Mit diesem Produkt haben Broker-Dealer umfassende Anpassungs- und Kontrollmöglichkeiten, um ihren Kunden ein maßgeschneidertes algorithmisches Handelserlebnis zu bieten. Das Produkt setzt dabei auf die fortschrittliche Algorithmus-Suite von Matrix Executions, verbunden mit dem Matrix QRX ATS, und bietet so eine Komplettlösung für die individuelle Anpassung der Ausführung.

Auf dem dynamischen Markt von heute funktioniert eine Einheitslösung einfach nicht mehr. Die Angebote von Matrix Executions hingegen bieten Broker-Dealern die Möglichkeit, Optionsalgorithmen mit unterschiedlichen Präzisionsstufen zu definieren, zu konfigurieren und anzuwenden. Hierbei handelt es sich nicht nur um ein Produkt, das ein wenig überarbeitet wurde, vielmehr wird die Grundlage für dynamische Innovationen geschaffen.

Die White-Label-Lösung von Matrix bietet umfangreiche, individuell konfigurierbare Parameter und ermöglicht somit eine wirkliche Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse. Dank der robusten Strategiekonfigurationsbibliothek können Broker-Dealer eine Feinabstimmung bestimmter Variablen vornehmen, um die Performance bei verschiedenen Optionsstrategien oder Marktbedingungen zu optimieren.

Die granulare Steuerung mit Parametern, die auf die Optimierung der Marktstrukturplatzierung und Liquiditätssteuerung ausgelegt sind, gewährleistet eine perfekte Abstimmung der Algorithmen auf die eigenen Handelsstrategien und die Risikobereitschaft verschiedener Kundensegmente. Sie wurde zudem in Hinblick auf Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit entwickelt. Sobald eine erfolgreiche Algorithmusstrategie für ein spezifisches Kundensegment entwickelt wurde, können Broker-Dealer diese nahtlos und effizient auf neue Teilsegmente ihrer Kundenbasis anwenden und so die Markteinführungszeit verkürzen.

Den Kern der White-Label-Lösung bildet die bewährte Smart-Core-Algorithmus-Suite von Matrix Executions, die vor kurzem ihre eigene Serie von Preisermittlungsalgorithmen herausgebracht hat. Diese fortschrittlichen Tools setzen Anpassungen und Toleranzen ein, um optimale Ausführungsplätze zu identifizieren, Marktauswirkungen zu minimieren und eine überragende Preisoptimierung zu erzielen. Außerdem ist das Produkt nahtlos in das Matrix QRX ATS integriert und bietet damit Zugang zu einem hochgradig leistungsfähigen alternativen Handelssystem, das entwickelt wurde, um mehr Liquidität und effizientere Ausführungen bei Optionen zu ermöglichen.

Dieses neue Angebot ist ein bedeutender Fortschritt auf dem Weg, Broker-Dealern die Möglichkeit zu eröffnen, ihr Leistungsversprechen zu erweitern und die Handelsperformance für ihre Kunden zu optimieren.

"Wir wissen, dass Broker-Dealer Tools benötigen, mit denen sie sich von anderen abheben und wirklich kundenspezifische Dienstleistungen anbieten können", so Jordan Naylor, CEO von Matrix Executions. "Unsere White-Label-Optionslösung hilft unseren Nutzern, Strategien zu entwickeln und umzusetzen, die den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden."

Über Matrix Executions: Matrix Executions bietet innovative Lösungen im Bereich Handelstechnologie für Finanzinstitute. Der Fokus von Matrix Executions liegt auf innovativen Algorithmen und robusten Ausführungsplattformen, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, herausragende Handelsergebnisse zu erzielen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.matrixexecutions.com oder wenden Sie sich an sales@matrixexecutions.com